Davutoğlu'nu Şire Pazarı ziyaretinde yuhaladılar - Son Dakika
Üye Girişi

Davutoğlu'nu Şire Pazarı ziyaretinde yuhaladılar

10.06.2022 16:19

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Malatya'da kayısı pazarını ziyareti sırasında bazı vatandaşların tepkisi ile karşılaştı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Malatya'da kayısı pazarını ziyareti sırasında bazı vatandaşların tepkisi ile karşılaştı.

2 günlük Malatya ziyaretinde kentteki kayısı pazarı olarak bilinen Şire Pazarı'nı ziyaret eden Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, burada bazı vatandaşların prestosu ile karşılaştı.

Bir kayısıcı esnafının Davutoğlu'na kayısı hediye ederek, AK Parti döneminde yüzde 49 ile başbakan seçildiğinde bu oyun kimin olduğunu sorması ile ortam gerildi. Esnaf ile Davutoğlu arasında hararetli geçen tartışmanın ardından bir gurup vatandaş da Ahmet Davutoğlu'nu yuhalayarak tepkisini dile getirdi.

Bu sırada partililerle vatandaşlar arasında da kısa süreli gerginlik yaşandı. Polislerin araya girmesi ile gerginlik büyümeden sonlandırıldı.

(Erdal Akbuğa - Hatice Yetmen/İHA)

Davutoğlu'nu Şire Pazarı ziyaretinde yuhaladılar
Davutoğlu'nu Şire Pazarı ziyaretinde yuhaladılar
Davutoğlu'nu Şire Pazarı ziyaretinde yuhaladılar
Davutoğlu'nu Şire Pazarı ziyaretinde yuhaladılar
Davutoğlu'nu Şire Pazarı ziyaretinde yuhaladılar
Davutoğlu'nu Şire Pazarı ziyaretinde yuhaladılar
Davutoğlu'nu Şire Pazarı ziyaretinde yuhaladılar
Davutoğlu'nu Şire Pazarı ziyaretinde yuhaladılar

YORUMLAR
500
Başkan Gürkan, Şire Pazarında esnaf ile bir araya geldi Başkan Gürkan, Şire Pazarında esnaf ile bir araya geldi Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu Malatya'da esnafı ziyaret etti Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu Malatya'da esnafı ziyaret etti
Kaynak: İHA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Davutoğlu'nu Şire Pazarı ziyaretinde yuhaladılar - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:49 Ekonomik adımların ilki olan GES'in detayları ortaya çıktı
18:44 "Pazara gidiyorum" diyerek evden ayrılan kadından 5 gündür haber alınamıyordu! İşin gerçeğinin gönül ilişkisi olduğu anlaşıldı
18:11 Zeljko Obradovic'in yanındaki kadınla ortaya çıkan görüntüleri gündem oldu!
18:06 Esnaf ziyaretinde bir kadının Babacan'a sitemi dikkat çekti: Siz her şeye göz yumdunuz
18:03 Bakan Akar'dan Yunanistan'a sert tepki: Karşılık vermeye devam edeceğiz
17:52 Yeni ekonomi adımlarına bir yenisi daha eklendi: Yabancı yatırımcıya SWAP imkanı
17:03 İYİ Partili Oral, "Alevi" çıkışının ardından Kılıçdaroğlu'na özür ziyaretinde bulundu!
16:59 Real Madrid'in yıldızı Vinicius'un İspanyol model Esposito'ya attığı mesaj ifşa oldu: Ünlüyüm, kaslıyım, benimle tanışmak ister misin?
16:27 Galatasaray'da yarın yapılacak başkanlık seçiminin en güçlü adaylarından Dursun Özbek, Coca Cola CEO'su Burak Başarır'ı da ekibine aldı
16:25 Gelecek Partisi lideri Davutoğlu'nın esnaf ziyaretinde "çakal" gerginliği! Apar topar camiye girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2022 19:24:08. #1.11#
SON DAKİKA: Davutoğlu'nu Şire Pazarı ziyaretinde yuhaladılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement