DBP'li Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılması yönündeki rapor Karma Komisyona sunuldu - Son Dakika
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DBP'li Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılması yönündeki rapor Karma Komisyona sunuldu

18.07.2022 16:40
DBP'li Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılması yönündeki rapor Karma Komisyona sunuldu

TBMM Hazırlık Komisyonu, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılması yönündeki raporunu, TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonuna sundu.

TBMM Hazırlık Komisyonu, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılması yönündeki raporunu, TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonuna sundu.

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya başkanlığındaki Hazırlık Komisyonu, Aydeniz hakkında, "terör örgütü propagandası yapma", "kamu görevlisine görevini yaptırmamak için direnme", "kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" ile "kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme, yönetme ve bunlara katılma" iddiasıyla düzenlenen 5 yasama dokunulmazlığı dosyası ile ekleri üzerindeki çalışmalarını tamamladı.

Hazırlık Komisyonu, Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılması yönünde hazırladığı raporunu Karma Komisyona sundu. Raporun sunulmasıyla Karma Komisyonda 1 aylık süreç başladı.

"Dokunulmazlığının kaldırılması en fazla talep edilen milletvekili"

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Özkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hazırlık Komisyonunda muhalefet şerhi için verilen sürenin dolduğunu, HDP Ağrı Milletvekili Abdullah Koç'un muhalefet şerhini sunduğunu söyledi.

Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılması yönündeki raporu Karma Komisyona verdiklerini bildiren Özkaya, "Karma Komisyon, tahmin ediyorum, Genel Kuruldan yetki de aldığı için çalışmalarını sürdürecek. Savunma isteyecek, akabinde de büyük ihtimalle 26 Temmuz'da toplanarak çalışmalarına devam edecek. Karma Komisyonun ne karar vereceğini hep beraber göreceğiz." diye konuştu.

Meclis'e sunulan 1631 dokunulmazlık dosyasının 1308'inin HDP milletvekilleri ile DBP'li Aydeniz'e ait olduğunu belirten Özkaya, Aydeniz'in, 77 fezleke ile dokunulmazlığının kaldırılması en fazla talep edilen milletvekili olduğunu kaydetti.

"İtiyat haline getirmiş"

Bu dosyaların tamamının terör örgütünün propagandası ve faaliyetleri kapsamındaki toplantı ve gösteri yürüyüşlerine muhalefet, polise görevini yaptırmamak üzere direnmek, polise karşı müessir fiil ve hakaretleri içerdiğini aktaran Özkaya, şöyle konuştu:

"Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz, bu suçları işlemeyi itiyat haline getirmiş ve sürekli benzer suçları işliyor. Komisyonumuzun görüştüğü 5 dosyanın tamamında ya doktor raporu var veya müessir fiilde bulunduğu, polise tekme attığı, yumruk attığı, ısırdığı ve benzer olaylar var. Somut rapora bağlanan, somut tespitli dosyalarla ilgili komisyonumuz görüştü ve dokunulmazlığının kaldırılması yönünde Karma Komisyona teklifte bulunduk.

Diğer HDP milletvekillerine de söyledim; 5-6 milletvekili bir toplantı, gösteri yürüyüşünde orada bulunuyor, yalnızca Salihe Aydeniz polislere sürekli saldırıyor, bir söz söylüyor, tekme atıyor, yumruk atıyor, ısırıyor. Yani diğer milletvekilleriyle ilgili bu tür davranışlar çok daha az. O zaman bir farklılık var.

Arkadaşlarımız, 'Bu suçlardan dokunulmazlık kaldırılır mı?' diye itiraz ettiklerinde prensip itibarıyla Meclisimiz de bu suçlardan dokunulmazlığı kaldırmıyor. Ama sürekli bu suçları tekrar ediyorsanız milletvekili saygınlığını aşan, milletvekili itibarını ve Meclisin itibarını zedeleyen bir durum var. Burada da Meclisin devreye girmesi ve dokunulmazlıkla ilgili süreçleri yürütmesi, Meclisin saygınlığını korumak için gerekli."

Süreç nasıl ilerleyecek?

Karma Komisyon, 1 ay içinde Hazırlık Komisyonu raporunu ve eklerini görüşerek sonuçlandıracak.

Karma Komisyon, dokunulmazlığın kaldırılmasına veya kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar verecek.

Mevzuata göre, dokunulmazlığın kaldırılması yönündeki Karma Komisyon raporları, doğrudan Genel Kurul gündemine giriyor. Genel Kurulda, genel uygulamaya göre açık oylama yapılıyor. Karar yeter sayısı olan 151 oy, dokunulmazlığın kaldırılması için yeterli oluyor.

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Kaynak: AA

Salihe Aydeniz, Milletvekili, Diyarbakır, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika DBP'li Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılması yönündeki rapor Karma Komisyona sunuldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: DBP'li Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılması yönündeki rapor Karma Komisyona sunuldu - Son Dakika
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