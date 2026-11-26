DDK, fon sürecine ilişkin incelemeyi 21 müfettiş ve uzmanla sürdürüyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Devlet Denetleme Kurulu, fon sürecine ilişkin inceleme ve denetim faaliyetlerini 21 müfettiş ve uzmanla sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, denetimin bizzat ilgili kurumlarda ihtiyaç duyulan bilgi ve belgeler üzerinde yapıldığını belirtti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Devlet Denetleme Kurulumuz fon sürecini inceleme ve denetim faaliyetlerine 21 müfettiş ve uzmanla devam etmekte, inceleme ve denetim bizzat ilgili kurumlarda ihtiyaç duyulan bilgi ve belgeler üzerinde yapılmaktadır."
Kaynak: İHA
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