DEAŞ lideri Bağdadi'nin eşi idam cezasına çarptırıldı

Politika

Irak'ta mahkeme, Suriye'de ABD operasyonuyla öldürülen terör örgütü DEAŞ lideri Bağdadi'nin eşi Esma Muhammed'i idam cezasına çarptırdı.

Suriye'de 5 yıl önce ABD tarafından gerçekleştirilen operasyonda öldürülen terör örgütü DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin eşi Esma Muhammed'in Irak'ta yargılandığı davada karar çıktı. Irak Yüksek Yargı Konseyi'nden yapılan açıklamaya göre Bağdat'ta mahkeme, Irak Terörle Mücadele Yasası kapsamında gözaltında bulunan Esma Muhammed'i "DEAŞ ile iş birliği yapmak" ve "Yezidi kadınlarını evinde hapsetmek, daha sonra Kuzey Irak'taki Sincar'dan DEAŞ teröristleri tarafından kaçırılmalarına yardım etmek" suçlamalarından idam cezasına çarptırdı.

Reuters haber ajansına konuşan bir mahkeme yetkilisi, idam cezasının kesinleşip uygulanması için Irak Temyiz Mahkemesi tarafından onaylanması gerektiğini söyledi.

Bağdadi 2019'da öldürülmüştü

Dönemin ABD Başkanı Donald Trump, 27 Ekim 2019'da Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında ABD birlikleri tarafından Suriye'nin kuzeybatısında düzenlenen operasyonda terör örgütü DEAŞ lideri Bağdadi'nin ölü olarak ele geçirildiğini ifade etmişti. - BAĞDAT