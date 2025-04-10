DEM Parti: "Cumhurbaşkanı Erdoğan ve heyetiyle yaptığımız görüşme son derece olumlu, yapıcı, verimli ve geleceğe dair umut verici bir atmosferde...

DEM Parti, heyetlerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmenin son derece yapıcı ve geleceğe dair umut verici bir atmosferde gerçekleştiğini açıkladı.

DEM Parti, Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder'den oluşan İmralı heyetinin bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve heyetiyle yaptığımız görüşme son derece olumlu, yapıcı, verimli ve geleceğe dair umut verici bir atmosferde gerçekleşti. Süreçte gelinen noktanın önemi teyit edildi ve karşılıklı olarak bundan sonraki aşamalar değerlendirildi. Şiddet ve çatışmanın olmadığı, demokratik ve siyasal alanın güçleneceği bir dönemin ülkemiz, yurttaşlarımız ve bölgemiz için hayati önemde olduğu ifade edildi. Heyetimiz ve partimiz önümüzdeki süreçte daha da güçlü bir irade ve özenle barış ve demokratik toplum çağrısını hayata geçirmek için çalışmalarına devam edecektir. Bugün gelinen nokta itibarıyla dünden daha umutlu olduğumuzu bütün ülkemizin bilgisine sunmaktan onur duyuyoruz. Bugüne kadar sürece gerek önerileriyle gerek uyarılarıyla gerekse de eleştiriyle güç katan bütün siyasal partilere ve toplumsal kesimlere şükranlarımızı bildiriyoruz" ifadelerine yer verildi. - ANKARA