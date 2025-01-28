DEM Parti'den İmralı ve Yangın Açıklamaları - Son Dakika
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Politika

DEM Parti'den İmralı ve Yangın Açıklamaları

DEM Parti Başkanı Oruç, İmralı görüşmeleri ve otel yangını sonrası sorumluların istifasını istedi.

28.01.2025 16:48
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DEM Parti Eş Genel Başkanı Tulay Hatımoğulları Oruç, ikinci defa gerçekleştirilen İmralı ziyaretine ilişkin, "Bizler de DEM Parti olarak 'Bu konuda iktidar da artık güven artırıcı somut adımlar atmalıdır.' diyoruz. Güçlü bir çözümün iradesi ortaya konulmalıdır." dedi.

Oruç, DEM Parti TBMM Grup Toplantısı'nda, Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybedenlerin ailelerine ve sevdiklerine başsağlığı, yaralılara acil şifa diledi.

"Sermaye kazansın" diye denetim yapmayanların bu felakete kapı araladığını savunan Oruç, "Otel sahibine teşvikler verilmiş, aldıkları bu teşviklerle yüz milyonları bulan paralar kazanmış ama yangını engelleyecek, yangın alarmı verecek sistemi, söndürme sistemini kurmamış. Teşvik paralarını büyük bir rahatlıkla cebine indirmiş." diye konuştu.

Yangında sorumluluğu olan tüm yetkililerin derhal istifa etmeleri gerektiğini ifade eden Oruç, "Bunlara alışmayacağız, bunlara susmayacağız ve yapılan bütün bu haksızlıklara karşı sonuna kadar mücadele edeceğiz. Mücadelemiz, yaşam hakkımız içindir." ifadesini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında başlatılan soruşturmaya ilişkin ise Oruç, "Kimse karnından konuşmasın. Olası rakiplerini yargı yoluyla yarışın dışına itmeye çalışmak hukuksuzluktur, anti demokratiktir." diye konuştu.

DEM Parti heyetinin İmralı Adası'nda terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile gerçekleştirdiği ikinci görüşmeye değinen Oruç, "Özellikle tarihe not düşerek altını çiziyoruz, Bizler de DEM Parti olarak 'Bu konuda iktidar da artık güven artırıcı somut adımlar atmalıdır.' diyoruz. Güçlü bir çözümün iradesi ortaya konulmalıdır. Kürt sorununun demokratik ve barışçıl çözümü için iktidar tarafından toplumun tümünü kapsayan ve demokrasiyi esas alan güven artırıcı adımlar acilen atılmalıdır. Barış, gergin fay hatları üzerinde inşa edilemez." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin bu süreci ıskalamamasının önemine işaret eden Oruç, "Bu konuda muhalefete çok büyük görev ve sorumluluklar düşmektedir." dedi.

Suriye'de yaşanan gelişmelere de değinen Oruç, Suriye'de siyasal sürecin ilerlemesine katkı sağlanması gerektiğini kaydetti.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Oruç, toplantının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları ile DEM Parti heyetinin İmralı ziyaretlerine ilişkin kapsamlı açıklamanın ne zaman yapılacağının sorulması üzerine Oruç, "Sayın Ömer Çelik'in yaptığı açıklamayı bizler de dinledik. Bundan tam olarak ne kastettiğini tabii ki bilemiyoruz. İmralı görüşmeleri yeni başladı ve devam etmelidir. Barış umudunun çok büyüdüğü bir dönemden geçiyoruz ve barışın mutlaka bu ülkede tesis edilmesi, Kürt sorununun barışçıl ve demokratik yöntemlerle çözülmesinin tam da zamanı ve sırası." ifadelerini kullandı. Oruç, görüşmelerin ardından yapılacak kapsamlı değerlendirmenin henüz net bir tarihin olmadığını da söyledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, "bölücü terör örgütünün bir an önce koşulsuz silah bırakması" yönündeki çağrısı anımsatılarak değerlendirmesinin sorulmasına karşılık Oruç, "Sayın Bahçeli'nin bugüne kadar başlatmış olduğu süreci önemsediğimizi sürekli ifade ettik. Bugünkü konuşmamda ifade ettiğim üzere, Bahçeli'nin yapmış olduğu çıkışın devlet aklı ile buluşması çok önemli." diye konuştu.

"İktidardan talep ettikleri güven artırıcı adımlarla neyi kastettiklerine" ilişkin soruya ise Oruç, "Türkiye'nin demokratikleşmesiyle ilgili somut adımların atılması, elbette Kürt sorununun barışçıl ve demokratik yöntemle çözülmesi zeminini oldukça güçlendirecektir." yanıtını verdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika DEM Parti'den İmralı ve Yangın Açıklamaları - Son Dakika

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