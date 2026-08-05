DEM Parti'den tarihi yasa teklifi

DEM Parti Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'ni imzaladı.

DEM Parti'nin Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile grup başkanvekilleri, grup yönetimi, grup idare amiri, parti sözcüsü, Kadın Meclisi sözcüsü, İmralı heyeti üyeleri, Meclis Adalet Komisyonu üyeleri ve Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üyeleri, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'ni bugün Meclis'te imzaladı. Bakırhan ve Hatimoğulları daha sonra açıklama yaptı.

Tuncer Bakırhan, bugün Türkiye siyasi tarihinde yeni bir sayfa açtıklarını söyledi. 1985'ten 2015'e kadar konuyla ilgili 11 düzenleme yapıldığını, ancak hiçbirinden sonuç alınamadığını, '27 Şubat'ta Abdullah Öcalan'ın yaptığı çağrının ardından Türkiye'de ortak geleceğin hukukunun birlikte yazılmaya başlandığını' söyleyen Bakırhan, "Bu yasa hepimiz için bir imkandır. Bu imkanı 86 milyonun ortak kazancına dönüştüreceğiz. Bu yasa son durak değil, tam tersine başlangıçtır. Yasanın eksiklerini ifade ettiğimiz gibi önemini biliyoruz, önemini de savunacağız. Türkiye için yeni bir kapı aralayacak ve yeni bir önemli eşiği birlikte aşacağız" dedi.

Bugün ilk adımın atııldığını ifade eden Bakırhan, "İnşallah sonuna kadar da olumlu bir şekilde devam edeceğiz. Yasaya dönük eleştirilerimiz vardı, yasanın eksiklikleri vardı. Bütün bunlara rağmen bu ilk adımı büyüteceğiz, toplumsallaştıracağız. 86 milyona götürmeye çalışacağız. Bunun yanında başta Meclis'te olmak üzere çatışmanın yeniden üretilmesini engelleyen her demokratik adımı, sözü, pratiği ve eylemi de sonuna kadar savunacağız ve destekleyeceğiz. Bugün bir imza attık. Bu sadece bir metnin altına atılmış bir imza değil. Barışa, demokrasiye ve ortak geleceğimize atılmış bir imzadır. Değerlidir ve önemlidir. Yasa şimdiden 86 milyona hayırlı olsun. Yolumuz açık olsun, geleceğimiz ortak olsun. Barışımız kalıcı olsun diyor, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum" ifadelerini kullandı.

"Yasa teklifi son derece önemli ve tarihi bir anlam taşımaktadır"

Genel Başkan Tülay Hatimoğulları da, bugünün önemli bir gün olduğuna işaret ederek, "Kürt sorununun barışçıl ve demokratik yöntemle çözülmesi için iki yıla yakındır devam eden müzakere sürecinde belli başlı adımlar atılması konusunda bugün parlamentoya sunulacak olan yasa teklifi son derece önemli ve tarihi bir anlam taşımaktadır. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu kurulmuştu bundan bir sene önce. Bu önemli bir eşikti bu görüşmeler açısından. Akabinde bu Komisyon'un ortaya koyduğu raporun özellikle Kürt sorununun çözümüne dair 6. ve 7. maddesinde odaklanılan nokta yine son derece tarihiydi, önemliydi" dedi. Bu süreçteki tarihi eşiklerden birinin de Komisyon'un İmralı Adası'na giderek Abdullah Öcalan'la görüşmesi olduğunu söyleyen Hatimoğulları, "Akabinde şimdi bu yasanın çıkıyor olması, parlamentoya sunuluyor olması son derece tarihi bir öneme sahip. Eş genel başkanımızın da ifade ettiği gibi bu yasa elbette tek başına 100 yıllık bir sorunu çözebilecek bir yasa değil ama bir adım atma, bir kapıyı aralama konusunda son derece tarihi bir yasadır. Bizim açımızdan bu yasa net olarak Kürt sorununun çözümünde bir adım atmak, bir kapı aralamak anlamı taşımaktadır. Bu anlamıyla da son derece tarihidir, kıymetlidir. Yine negatif barıştan pozitif barışa geçiş açısından da son derece önemli bir evredir bu yasa. Silahsız ve çatışmasız bir sürecin başlangıcı bakımından bu somutlukta bir adımın atılması, gerçekten bizi ilerletme konusunda son derece umut da vermiş oluyor. Demokratik cumhuriyetin inşası, ülkenin demokratikleşmesi, bütün bunlar bakımından da bir kök yasa olmasını umut ediyoruz. Bizim açımızdan bu yasa bir kök yasadır, bir çerçeve yasadır. Bu yasanın kağıt üzerinde kalmaması, bir pratik karşılığının olması için de oluşacak olan kurulun işlevi ve görevleri son derece önemlidir. Bunun yanı sıra bu yasanın bundan sonra demokratikleşmeyle ilgili adımların atılması, Türkiye'deki bütün farklı halkların ve inançların sorunlarına çözüm üretecek yeni yasaların çıkarılması bakımından da bir kök yasa niteliği taşımasını diliyor ve umut ediyoruz. DEM Parti olarak bu yasanın böyle bir işlevi olacağını öngörerek de çok değerli buluyoruz" diye konuştu.