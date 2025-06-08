DEM Parti'den Zeyrek'e Geçmiş Olsun Dilekleri

DEM Parti Eş Genel başkanları Tülay Hatimoğulları ile Tuncer Bakırhan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i telefonla arayarak, Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ferdi Zeyrek için geçmiş olsun dileklerini iletti.

DEM Parti'den yapılan açıklamaya göre; DEM Parti Eş Genel başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, elektrik çarpması nedeniyle ağır yaralanan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in sağlık durumu hakkında bilgi almak ve geçmiş olsun dileklerini iletmek üzere CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i telefonla aradı. Hatimoğulları ve Bakırhan, Zeyrek'in bir an önce sağlığına kavuşması için acil şifalar diledi.