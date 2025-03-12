DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan: "Sayın Erdoğan'la heyetimiz görüşmek için en kısa sürede başvurusunu yapacak" - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan: "Sayın Erdoğan'la heyetimiz görüşmek için en kısa sürede başvurusunu yapacak"

Geniş Video İzle

DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan: "Sayın Erdoğan'la heyetimiz görüşmek için en kısa sürede başvurusunu yapacak" Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) heyeti, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'ı ziyaret etti.

12.03.2025 21:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan: "Sayın Erdoğan'la heyetimiz görüşmek için en kısa sürede başvurusunu yapacak"

ANKARA - Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) heyeti, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'ı ziyaret etti. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Sayın Erdoğan'la görüşülecek. Yürütmenin başı, meselenin çözümünün en önemli taraflarından birisidir. En kısa sürede heyetimiz görüşmek için başvurusunu yapıp, görüşecektir" dedi.

DEM Parti, terörist başı Abdullah Öcalan tarafından terör örgütüne yapılan silah bırakma çağrısının ardından başlattığı siyasi parti ziyaretleri kapsamında Saadet Partisi'ni ziyaret etti. DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ile Saadet Partisi Genel Merkezi'nde bir araya geldi. "İmralı heyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek mi?" sorusu üzerine Bakırhan, "Sayın Erdoğan'la görüşülecek. Niye görüşülmesin? Yürütmenin başı, meselenin çözümünün en önemli taraflarından birisidir. Biz buradayken heyetimiz başvuru hazırlıklarını yapacak. Görüşme önemlidir. Daha önceden olması gerekiyordu, hep olması gerekiyordu. Türkiye'nin 50 yıllık bir sorununu konuşuyoruz. Çok önemli bir sorunu konuşuyoruz. İçtiğimiz suya kadar etkili bir sorunu konuşuyoruz. Bu sorun konuşulurken Sayın Cumhurbaşkanımız da dahil olmalı, başka siyasi partiler de dahil olmalı. En kısa sürede heyetimiz görüşmek için başvurusunu yapıp, görüşecektir" diye konuştu.

"Kürt meselesiyle alakalı Saadet Partisi'nin 56 yıllık bir geçmişi var"

Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan ise, "Gerek ülkemizde, gerek yakın coğrafyamızdaki yaşanan hadiselere baktığımızda siyasi partilerin bir araya gelmelerinin, müzakere etmelerinin ne kadar kıymetli olduğunu bugün bir kez daha gördük. Hem bundan önceki gelişmelerle alakalı hem bundan sonra yaşanacaklarla alakalı karşılıklı fikir teatisinde bulunduk. Eminim ki bizim, DEM Parti'nin bundan sonraki yürüyüşüyle alakalı, bizim olaylara bakış açımızla alakalı kafalarındaki soru işaretinin giderildiği bir toplantı icra edildi. Kürt meselesiyle alakalı Saadet Partisi'nin 56 yıllık bir geçmişi var. 56 yıl boyunca bu konu hakkında Saadet Partisi, milli görüş hareketi nerede durduysa bugün de aynı yerde durduğunu ifade etmek isterim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Mahmut Arıkan, DEM Parti, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan: 'Sayın Erdoğan'la heyetimiz görüşmek için en kısa sürede başvurusunu yapacak' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okan Buruk, Mertens ile tartışma iddialarını yalanladı Okan Buruk, Mertens ile tartışma iddialarını yalanladı
DEM Parti heyeti, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek için randevu talebinde bulundu DEM Parti heyeti, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek için randevu talebinde bulundu
CHP’li eski başkandan Sinpaş açıklaması: Genel Merkez’in onayıyla yaptım CHP'li eski başkandan Sinpaş açıklaması: Genel Merkez'in onayıyla yaptım
Bu nasıl yemek servisi Görüntüyü izleyenler tepki yağdırıyor Bu nasıl yemek servisi? Görüntüyü izleyenler tepki yağdırıyor
4 aydır yürüyemeyen hastanın ayağından terlik parçası çıktı 4 aydır yürüyemeyen hastanın ayağından terlik parçası çıktı
Rusya’dan yüksek gelirli yatırımcılara beklenmedik Bitcoin kararı Rusya'dan yüksek gelirli yatırımcılara beklenmedik Bitcoin kararı
Motosiklette ihlallere ağır cezalar geliyor Motosiklette ihlallere ağır cezalar geliyor
ABD’nin merakla beklenen enflasyon verileri belli oldu ABD'nin merakla beklenen enflasyon verileri belli oldu
Erdal Beşikçioğlu, kendisinden hizmet bekleyen vatandaşa böyle yakalandı Erdal Beşikçioğlu, kendisinden hizmet bekleyen vatandaşa böyle yakalandı
Otel yangınında eşini ve kızını kaybeden acılı babadan yürek yakan paylaşım: Böyle gittik, dönemedik Otel yangınında eşini ve kızını kaybeden acılı babadan yürek yakan paylaşım: Böyle gittik, dönemedik
Diploma soruşturmasında üniversiteye ikinci yazı: Hızlandırın Diploma soruşturmasında üniversiteye ikinci yazı: Hızlandırın
Tanımadığı kişiyi vahşice öldüren sanık: Çocukluktan beri hapisteydim, dışarıya alışamadım Tanımadığı kişiyi vahşice öldüren sanık: Çocukluktan beri hapisteydim, dışarıya alışamadım
Survivor’da korku dolu anlar Çılgın Sedat bayıldı Survivor'da korku dolu anlar! Çılgın Sedat bayıldı
Selfie için yavru vombatı annesinden koparan influencer büyük tepki çekti Selfie için yavru vombatı annesinden koparan influencer büyük tepki çekti
Karaman’da musluk sularına petrol karıştığı ortaya çıktı Karaman'da musluk sularına petrol karıştığı ortaya çıktı

20:29 Mansur Yavaş ilk kez bu kadar net konuştu: Tek bir amacımız var Mansur Yavaş ilk kez bu kadar net konuştu: Tek bir amacımız var
19:35 Ece’nin eşi, gizemli sayılarla ilgili ilk kez konuştu Ece'nin eşi, gizemli sayılarla ilgili ilk kez konuştu
18:53 Ünlü marka dolandırıcılıkta çığır açtı Sakın evinize bundan almayın Ünlü marka dolandırıcılıkta çığır açtı! Sakın evinize bundan almayın
17:12 ABD’nin gümrük vergilerine Avrupa’dan misilleme Trump’tan yanıt gecikmedi ABD'nin gümrük vergilerine Avrupa'dan misilleme! Trump'tan yanıt gecikmedi
08:51 Cengiz Ünder, yeni takımına çeyrek finali getirdi Cengiz Ünder, yeni takımına çeyrek finali getirdi
08:37 Müge Anlı’nın Adana şivesi ile imtihanı Müge Anlı'nın Adana şivesi ile imtihanı
08:30 Virajı alamayan otomobil dereye uçtu, çok sayıda yaralı var Virajı alamayan otomobil dereye uçtu, çok sayıda yaralı var
08:23 Trafik tartışmasında olay diyalog: Ehliyetim yok zaten Trafik tartışmasında olay diyalog: Ehliyetim yok zaten
08:23 Türkiye’nin mobilya devi satılıyor Türkiye'nin mobilya devi satılıyor
08:14 Milli yıldızımız Şampiyonlar Ligi’nde tarihe geçti Milli yıldızımız Şampiyonlar Ligi'nde tarihe geçti
08:09 4 çocuk annesi kadının şüpheli ölümünde 13 kurşun detayı 4 çocuk annesi kadının şüpheli ölümünde 13 kurşun detayı
07:56 Maçlar nefes kesti Şampiyonlar Ligi’nde ilk çeyrek finalistler belli oldu Maçlar nefes kesti! Şampiyonlar Ligi'nde ilk çeyrek finalistler belli oldu
07:50 Naci Görür’den Hakkari uyarısı: Çok sıkıştı, bekliyoruz Naci Görür'den Hakkari uyarısı: Çok sıkıştı, bekliyoruz
07:37 Mimar Ece Gürel’in eşinden radikal karar O da sırra kadem bastı Mimar Ece Gürel'in eşinden radikal karar! O da sırra kadem bastı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2025 21:32:57. #7.11#
SON DAKİKA: DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan: "Sayın Erdoğan'la heyetimiz görüşmek için en kısa sürede başvurusunu yapacak" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.