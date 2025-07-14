DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları: PKK, Öcalan'ın özgür olmasını istiyor - Son Dakika
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DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları: PKK, Öcalan'ın özgür olmasını istiyor

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DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları: PKK, Öcalan\'ın özgür olmasını istiyor
14.07.2025 21:52
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DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları: PKK, Öcalan\'ın özgür olmasını istiyor
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DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın İmralı'dan çıkmak gibi bir ısrarının olmadığını, ancak PKK'nın ise böyle bir talebinin bulunduğunu söyledi. Hatimoğulları, "Kendisinin öyle bir ısrarı tabii ki olmadı. Ama örgütün öyle bir talebi var. Kendisinin özgür olmasını istiyor. Onu şart olarak sunuyorlar" dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"OVADA SİYASET YAPMAK İSTİYORLAR"

Hatimoğulları, silah bırakma kararı alan PKK mensuplarının Türkiye'ye dönerek demokratik siyasete katılmak istediklerini söyledi. Halk TV canlı yayınında konuşan Hatimoğulları, "Bizler de bugüne kadar silahı elinde tutmuş olanlar 'Ovada siyaset yapmak istiyoruz' dediler. Sivil hayata dahil olmak, demokratik siyasete entegre olmak istiyorlar. Yeni bir sayfanın açılmasını talep ediyorlar" ifadelerini kullandı.

"YASAL DÜZENLEME GEREKİYOR"

Silah bırakan PKK'lıların Türkiye'ye döndüklerinde tutuklanma riskiyle karşı karşıya kalacaklarını belirten Hatimoğulları, bu sürecin sağlıklı ilerleyebilmesi için yasal düzenlemelere ihtiyaç olduğunu vurguladı. Hatimoğulları, "PKK'lılar geldikleri zaman tutuklanacaklarsa gelemezler. O yüzden doğal olarak, somut adımların arasında silah bırakan kadrolar için yasal düzenleme yapılmalı" dedi.

"PKK ÖCALAN'IN ÖZGÜR OLMASINI İSTİYOR, ONU ŞART OLARAK SUNUYORLAR"

Abdullah Öcalan'ın herkesle görüşebileceği kanalların açılması gerektiğini savunan DEM Parti Eş Genel Başkanı, "Mesela o gazetecilerin gelmesini istiyor. Röportajlar vermek istiyor. Bu süreci kamuoyuna daha güçlü anlatmak istiyor" dedi.

Öte yandan, Öcalan'ın İmralı'dan çıkmak gibi bir ısrarının olmadığını belirten Tülay Hatimoğulları, PKK'nın ise bu yönde bir talebinin bulunduğunu söyledi. Hatimoğulları, "Kendisinin öyle bir ısrarı tabii ki olmadı. Birey ve toplum özgürlüğüyle bağladı kendisi. Ama örgütün öyle bir talebi var. Kendisinin özgür olmasını istiyor. Onu şart olarak sunuyorlar" diye konuştu.

Abdullah Öcalan, DEM Parti, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, İmralı, Terör, Hukuk, Dünya, PKK, Son Dakika

Son Dakika Politika DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları: PKK, Öcalan'ın özgür olmasını istiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Sk 06:
    bohçalı yi yanına koyun beraber otursunlar 0 1 Yanıtla
  • Osman A:
    B.kunu çıkarmasınlar bunlarda.O kadar da değil...Eeee serbest olmazsa ne olacak,tekrar teröristliğe gerimi dönecekler. 1 0 Yanıtla
  • Mehmet Gelmez:
    eee başka 0 0 Yanıtla
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