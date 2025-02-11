DEM Parti Eş Genel Başkanı Oruç'tan Barış Çağrısı - Son Dakika
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Politika

DEM Parti Eş Genel Başkanı Oruç'tan Barış Çağrısı

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tulay Hatımoğulları Oruç, barış ve diyalog süreci için çağrıda bulunarak, Öcalan üzerindeki tecridin kaldırılması gerektiğini vurguladı. Oruç, Türkiye'de barış isteğinin arttığını ve çözüm yol haritalarının açıklanması gerektiğini ifade etti.

11.02.2025 15:09
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DEM Parti Eş Genel Başkanı Tulay Hatımoğulları Oruç, "Çözüm ve diyalogla ilgili çözüm süreciyle ilgili yol haritalarını açıklamalılar. Öcalan üzerindeki tecrit kalkmalı. Bugün sabah İstanbul Belediyelerine dönük operasyon, Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanı'na verilen ceza süreci baltalamaktadır. Barışın ve diyaloğun gelişmesinin önünü açın" dedi.

Oruç, DEM Parti grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını cevapladı.

Oruç, Abdullah Öcalan'ın çağrısına yönelik soruya, "Çağrının 15 Şubat'ta olacağına dair haberler vardı. Ancak 15 Şubat'a yetişmeyebilir. Çünkü heyetimiz Kürt Bölgesel Yönetimi'ne çeşitli ziyaretler yapacak. Aynı zamanda hem heyetimiz hem de parti merkezimiz istişareleri devam ettiriyor, istişarelerden çıkacak sonuçla birlikte Öcalan'a ulaştırılacak. Tahminimizce bu ay içinde tarihi çağrı gerçekleştirilebilir" ifadelerini kullandı.

Çağrının içeriğine ilişkin soruya Oruç "Çağrı Kürt sorununun bugüne kadar devam eden çatışma ve şiddet yöntemiyle çözülmeyeceğine, sürecin hukuk ve siyaset zeminine taşınmasına ilişkin çağrı olacağını düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

Erdoğan'ın çağrıya yönelik olumlu çağrı yapmadığına yönelik soruya Oruç, "Hem İmralı'dan hem muhalif kesimlerden toplumsal dinamiklerden halktan çok önemli biçimde barışla ilgili konsensusu oluşmuş durumda. Bugün Türkiye'de herkes barıştan yana, yaptığımız bütün görüşmelerde herkes barışın tesis edilmesinden yana mesajını vermiştir. Bu anlamıyla toplum, siyaset, muhalefet hazır. Belli ki iktidar hazır değil. Çözüm ve diyalogla ilgili çözüm süreciyle ilgili yol haritalarını açıklamalılar. Öcalan üzerindeki tecrit kalkmalı. Bugün sabah İstanbul Belediyelerine dönük operasyon, Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanı'na verilen ceza süreci baltalamaktadır. Barışın ve diyaloğun gelişmesinin önünü açın" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

DEM Parti, Politika, Türkiye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika DEM Parti Eş Genel Başkanı Oruç'tan Barış Çağrısı - Son Dakika

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