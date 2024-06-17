DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Mardin'de Belediye Ziyaretleri Yaptı

Politika

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Mardin'in Kızıltepe Belediyesi'ni ziyaret etti, partisince düzenlenen bayramlaşma programına katıldı.

Hatimoğulları, beraberinde Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, milletvekilleri ve partililer ile Kızıltepe Belediyesi'ni ziyaret etti, belediye binasında partililerle bayramlaştı.

Burada konuşan Hatimoğulları, bayram dolayısıyla bölgede belediyeleri ziyaret ederek, belediye başkanları ile halkın içinde olduklarını söyledi.

Halkı daha çok dinleyip taleplerine bakacaklarını kaydeden Hatimoğulları, yerel yönetimler bağlamında bütün imkanları seferber edeceklerini belirtti. Hatimoğulları, şöyle konuştu:

"Bu dönem özellikle belediyeler devasa borç batağına sürüklenmiş durumda. İller Bankasından gelen para neredeyse personel giderine yetemeyecek seviyede ama yine de bizler şikayet etmeyeceğiz. Biz bütün olanaklarımızı seferber edeceğiz. Halkımızla dayanışma içerisinde olacağız. Yeni kaynaklar yaratarak daha açılımcı bir politik yaklaşım içerisinde çalışmalarımızı kendimizi zorlayarak yapacağız. Halkımıza hizmet ve layık olmak boynumuzun borcudur. Halkımızla iç içe olmak boynumuzun borcudur."