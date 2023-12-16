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DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'dan seçim mesajı: Kimsenin ilk yardım çantası değiliz - Son Dakika
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DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'dan seçim mesajı: Kimsenin ilk yardım çantası değiliz

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, yerel seçimlere ilişkin, ''Kimsenin ilk yardım çantası değiliz. Sandıkta başı gözü yarılana, her daim pansuman için yetişecek yedek güç olmadığımızı belirtmek istiyoruz. İster ampul ister ok olsun; her kim ki demokrasiden ve Kürt sorununun demokratik çözümünden kaçıyorsa, biz karşısındayız'' dedi.

16.12.2023 - 20:21,  Güncelleme: 20:44
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Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, yaklaşan yerel seçimlere ilişkin mesajlar vererek olası bir iş birliği için şartlarını söyledi. Bakırhan, "Kimsenin ilk yardım çantası değiliz. Sandıkta başı gözü yarılana, her daim pansuman için yetişecek yedek güç olmadığımızı belirtmek istiyoruz. İster ampul ister ok olsun; her kim ki demokrasiden ve Kürt sorununun demokratik çözümünden kaçıyorsa, en temel belediyecilik hizmetlerini bile yapamıyorsa biz karşısındayız" dedi.

DEM Parti Parti Meclisi, bugün parti genel merkezinde; Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan başkanlığında toplandı. Toplantı sonrası Bakırhan, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

BAKIRHAN: KİMSENİN İLK YARDIM ÇANTASI DEĞİLİZ

Yaklaşan 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin konuşan Bakırhan, şunları söyledi:Ülkenin batısında da uzun zamandan bu yana söylediğimiz gibi halklarımızın kazanacağı, emekçilerin kazanacağı ve yerel yönetimlerde bulundukları her yerde temsil edilecekleri bir modeli esas alacağız. Bizim dahil olmadığımız birçok tartışmada partimiz adına birçok yorum yapılıyor, tartışma yapılıyor. Partimizin nasıl bir politik tutum takınacağı tartışılıyor, yazılıyor, çiziliyor. Şunu belirtmek istiyoruz: Biz kimsenin ilk yardım çantası değiliz. Sandıkta başı gözü yarılana, her daim pansuman için yetişecek yedek güç olmadığımızı belirtmek istiyoruz.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'dan seçim mesajı: Kimsenin ilk yardım çantası değiliz

Bizim için toplumu yok sayanlar, sermayeyle kol gezenler meşru değildir, partisinin bir önemi yoktur. Bizim için yolsuzluk yapan hırsızdır, partisinin bir önemi yoktur. İster ampul ister ok olsun; her kim ki demokrasiden ve Kürt sorununun demokratik çözümünden kaçıyorsa, en temel belediyecilik hizmetlerini bile yapamıyorsa biz karşısındayız. Bu yerellerde de demokratik yerel yönetimler anlayışımızın kazanması için var gücümüzle çalışacağımızı, bu kentleri yönetmeye talip olduğumuzu da belirtmek istiyorum.

"BİZ BU ÜLKEDE HEM OYUN KURARIZ HEM DE YERİ GELDİĞİNDE OYUN BOZARIZ"

Biz bu ülkede hem oyun kurarız hem de yeri geldiği zaman bize karşı olan güçlerin oyunlarını da bozarız. Bunu tarihteki deneyimlerden de takip edebilirsiniz, defalarca yaptık. Kent uzlaşısı stratejimiz kapsamında o kentte bulunan toplumsal kesimler, siyasi yapılar ve kentin dinamikleriyle güç birliği kuracağımızı belirtmiştik. Onların rant belediyeciliğine karşı emekçilerin, yoksulların, halklarımızın birlikte olduğu anlayışı demokratik yerel yönetimlere taşıyacağız. Yıllardır demokratik yönetimlerden dışlanan başta Aleviler, Ermeniler, Süryaniler Asuriler, Ezidiler ile yer bulamayan engelliler, gençler ve kadınların yerel yönetimlerde temsil edilmesi aynı zamanda bizim boynumuzun borcudur. Dışlanan bütün kesimleri yerel yönetimlere taşımak için var gücümüzle uğraşacağız. Onlar müteahhitlerle yönetmeye çalışırken, biz halklarımızla ve emekçilerle birlikte batıda yerel yönetimleri yönetmeye adayız."

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan\'dan seçim mesajı: Kimsenin ilk yardım çantası değiliz
YORUMLAR (1)
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SON DAKİKA: DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'dan seçim mesajı: Kimsenin ilk yardım çantası değiliz - Son Dakika
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