DEM Parti Eş Genel Başkanları, Özgür Özel'i arayarak tebrik etti

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Yeni Parti 1. Olağan Kurultayı'nda genel başkan seçilen Özgür Özel'i tebrik etti.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Hatimoğulları ve Bakırhan, Özel'i telefonla arayarak tebriklerini iletti.?