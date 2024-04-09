DEM Parti Eş Genel Başkanları Ramazan Bayramı'nı kutladı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Ramazan Bayramı'nı kutladı.
Hatimoğulları ve Bakırhan, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladıkları mesajda, adalet, özgürlük ve barışa vesile olmasını diledikleri bayramın, tüm İslam alemine hayır getirmesini temenni etti.
DEM Parti Eş Genel Başkanları, şunları kaydetti:
"Bizlere çifte bayram yaşatan halklarımıza, gece gündüz demeden çalışan partililerimize, oyunun olduğu kente kampanyamızla giderek oy kullanan on binlerce yurttaşa ve sandıklarına sahip çıkan herkese sonsuz teşekkür ediyoruz. Ramazan Bayramı'nı kutluyor, ülkemiz ve dünyanın dört bir yanında barış ve özgürlük için verilen mücadelelerin başarıya ulaşmasını diliyoruz."
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