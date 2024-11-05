DEM Parti Genel Başkanı Bakırhan: 'Bahçeli'nin uzattığı eli tuttuk' - Son Dakika
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Politika

DEM Parti Genel Başkanı Bakırhan: 'Bahçeli'nin uzattığı eli tuttuk'

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DEM Parti Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Mardin'de yaptığı açıklamada Devlet Bahçeli'ye destek verdiklerini ancak kayyum uygulamasına karşı çıktıklarını ifade etti. Bakırhan, kayyum anlayışından vazgeçmesi gerektiğini vurguladı.

05.11.2024 18:39  Güncelleme: 18:43
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DEM Parti Genel Başkanı Bakırhan: "Bahçeli'nin uzattığı eli tuttuk"

MARDİN - Mardin'de Grup Toplantısını gerçekleştiren DEM Parti'nin Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Sayın Bahçeli, bize uzattığın eli tuttuk. Ama diğer elini ortağın baltaladı" dedi.

İçişleri Bakanlığı tarafından Mardin Büyükşehir Belediyesine Vali Tuncay Akkoyun'un kayyum olarak görevlendirilmesinin ardından DEM Parti, kentte gelerek partililerle bir araya geldi. Burada Grup Toplantısı sonrası konuşan Genel Başkan Tuncer Bakırhan, "Bize uzattığın elde sorun yok. Diğer eli baltalayan ortağında sorun var. Madem bir çözüm istiyorsun, önce bu kayyum anlayışından vazgeç. Madem çözüm istiyorsun, önce tecridi kaldır" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika DEM Parti Genel Başkanı Bakırhan: 'Bahçeli'nin uzattığı eli tuttuk' - Son Dakika

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