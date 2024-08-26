DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Tarım Arazilerinin Kiraya Verilmesini Eleştirdi - Son Dakika
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Politika

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Tarım Arazilerinin Kiraya Verilmesini Eleştirdi

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, İşlenmeyen Tarım Arazilerinin Tarımsal Amaçlı Kiraya Verilmesine İlişkin Yönetmelik'le getirilen düzenlemeleri eleştirerek, 'Burada monokültüre dayalı sermayeye yeni bir rant alanı açmak istediklerini açık ve net biliyoruz.' dedi.

26.08.2024 12:17
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DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, İşlenmeyen Tarım Arazilerinin Tarımsal Amaçlı Kiraya Verilmesine İlişkin Yönetmelik'le getirilen düzenlemeleri eleştirerek, "Burada monokültüre dayalı sermayeye yeni bir rant alanı açmak istediklerini açık ve net biliyoruz." dedi.

Koçyiğit, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, linç kültürünün toplumsal şiddet olarak her yerde tırmandırılmaya devam edildiğini aktardı. Kadınlara yönelik şiddetin de her alanda tırmandığını belirten Koçyiğit, " Manisa'nın Akhisar ilçesinde kadına yönelik bir şiddeti hep beraber izledik. Neydi bu şiddeti uygulayanı bu kadar cesaretlendiren? Tabii ki iktidarın kadına yönelik şiddetteki cezasızlık politikasıydı. Hamile bir kadın boşanmak istediği eşi tarafından saatlerce dövüldü, herkes izledi." ifadelerini kullandı.

Linç kültürünün tüm ülkeyi teslim almak üzere olduğunu savunan Koçyiğit, "Herkesin bu riske, bu şiddete karşı tutum alması gerektiği günlerden ve eşikten geçiyoruz. Ama ne yazık ki bunun çok çok uzağındayız." diye konuştu.

Koçyiğit, iki yıl üst üste işlenmeyen tarım arazilerinin tarımsal amaçlı kiraya verilmesine imkan tanıyan yönetmeliği eleştirerek, şu ifadeleri kullandı:

"Çiftçilerin topraklarını büyük sermaye şirketlerine vermek ve bunun sonucunda da aslında o insanları yaşam alanlarından uzaklaştırarak büyük kentlerde ucuz iş gücü haline getirmek istediklerini biliyoruz. Burada üretimi teşvik etmesi, girdi maliyetlerini devletin üstlenmesini sağlaması ve üretimin devam etmesi için yeni bir tarım eylem planı açıklaması gereken hükümetin kendisi bugün çiftçilerin topraklarına el koymak için yönetmelik çıkarıyor. Bunun açık ve net endüstriyel tarımın önünü açmak olduğunu, aslında burada monokültüre dayalı sermayeye yeni bir rant alanı açmak istediklerini açık ve net biliyoruz."

Koçyiğit, Sağlık Bakanlığının M çiçeği virüsüne yönelik tedbirler almasını ve alınan tedbirleri açıklamasını istedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Tarım Arazilerinin Kiraya Verilmesini Eleştirdi - Son Dakika

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