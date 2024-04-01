DEM Parti, halkla birlikte belediyeleri yönetecek

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "Büyük bir hizmet aşkıyla, hizmeti merkezine koyan, açık, şeffaf, demokratik, özgürlükçü belediyecilik anlayışımızla belediyeleri halkımızla birlikte yöneteceğiz." dedi.
Merkez Kayapınar ilçesinde DEM Parti İl Binası önünde toplanan partililere hitap eden Hatimoğulları, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin sonuçlarını değerlendirdi.
Partililere teşekkürlerini ileten Hatimoğulları, bu seçimlerin sonuçlarını kabul etmenin herkesin asli görevi olduğunu söyledi.
Hatimoğulları, "Hala sonuçlar kesinleşmemiş olsa da bir başarıya hep beraber sizlerle imza attık. 'DEM Parti, artık Türkiye'de siyaset yapmaz, kolu kanadı kırılmıştır, belirleyiciliği yoktur.' diyenlere de aynı zamanda Türkiye'deki siyasette belirleyici olduğumuzu bir kez daha gösterdik." ifadelerini kullandı.
Tülay Hatimoğulları, sözlerini şöyle tamamladı:
"Bu seçimlerin bir kez daha barışın, diyaloğun, çözüm siyasetinin kapılarını aralayacağına inanıyoruz. Türkiye'deki bütün halklar ve demokrasi güçlerinin bu mesajı en iyi şekilde yorumlayacağına inanıyoruz. İşimiz tabii ki bitmedi, bizler seçim sonuçları resmileşene kadar görev başındayız. Asla rehavete kapılmayalım. Bizler, mütevazı bir şekilde coşkumuzu da yaşayacağız, başarımızı da kutlayacağız ama seçim sonuçları kesinleşene kadar hep beraber teyakkuzda olalım. Yarından itibaren çok işimiz var. Büyük bir hizmet aşkıyla, hizmeti merkezine koyan, açık, şeffaf, demokratik, özgürlükçü belediyecilik anlayışımızla belediyeleri halkımızla birlikte yöneteceğiz. Bu moral ve motivasyonla mücadelemizi mutlaka büyüteceğiz."
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Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, CHP adayı Özlem Çerçioğlu kazandı.
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, CHP adayı Bülent Nuri Çavuşoğlu kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Bekir Aksun 30 bin 33, Bağımsız adayı Yüksel Çakır 21 bin 605 oy aldı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Cevdet Konak 6 bin 761, CHP adayı Ali Mustafa Çelik 5 bin 604 oy aldı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Adem Uzun 72 bin 281, AK Parti adayı Hilmi Bilgin 49 bin 203 oy aldı.
31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nin sonuçlarına göre, Bursa'da Cumhuriyet Halk Partisi Başkanı Mustafa Bozbey önde götürdü. Seçim sonrası konuşan Alinur Aktaş ise oy sayısının azaldığını belirtti.
Bayburt Belediye Başkanlığı seçimlerini kazanan AK Parti'li Mete Memiş, partililerle bir araya gelerek Bayburt'u daha yaşanılabilir bir şehir haline getirmek için çalışacaklarını belirtti. Gümüşhane Belediye Başkanlığı seçimlerini kazanan MHP'nin adayı Vedat Soner Başer ise vatandaşlara teşekkür ederek, Gümüşhane için çalışacaklarını söyledi.
Çorum Belediye Başkanlığına kesin olmayan sonuçlara göre yeniden seçilen Cumhur İttifakı'nın adayı Halil İbrahim Aşgın, başarıyı kutlamak için şehir merkezindeki tarihi taş bina önünde toplanan vatandaşlara hitap etti. Aşgın, sevgi, barış ve kardeşliğin kazandığını vurgulayarak, Hakk'ın rızası ve halkın duası dışında dünyevi hiçbir şeyi hedef olarak koymayacaklarını söyledi. Programa AK Parti ve MHP'nin temsilcileri de katıldı.
Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'den yerel seçimi yorumu geldi. Ünlü, CHP'nin büyük başarı sağladığı ve birçok ili aldığı yerel seçim sonuçlarıyla ilgili "Bu seçimi FETÖ'nün tarîkatların içerisine girmesinin bir tezâhürü olarak değerlendirebilirim." dedi.
Tokat Belediye Başkanlığı seçimlerinde MHP adayı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, kesin olmayan sonuçlara göre belediye başkanı seçildi. Yazıcıoğlu, Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan vatandaşlar tarafından kutlandı. Konuşmasında, Tokatlılara teşekkür eden Yazıcıoğlu, bütün Tokatlıların başkanı olacağını ve birlikte güzel hizmetler yapacaklarını belirtti.
AK Parti'li Halit Doğan, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazandığını açıkladı. Doğan, seçim sonuçlarının ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diledi ve hizmet zamanının başladığını belirtti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan ise teşkilatlara teşekkür ederek, seçimin Türkiye'nin kazandığı bir seçim olduğunu vurguladı.
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından İstanbullular için çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Kurum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde gece gündüz çalışacaklarını ve milletin verdiği mesajları değerlendireceklerini söyledi. Ayrıca, seçim sürecinde destek verenlere teşekkür etti ve eksikleri gidermek için sahada olacaklarını vurguladı.
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