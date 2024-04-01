81 İL 973 İLÇE SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
DEM Parti, halkla birlikte belediyeleri yönetecek - Son Dakika
Üye Girişi
TEsttttt
Politika

DEM Parti, halkla birlikte belediyeleri yönetecek

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, DEM Parti İl Binası önünde yaptığı konuşmada, açık, şeffaf, demokratik, özgürlükçü belediyecilik anlayışıyla belediyeleri halkla birlikte yöneteceklerini belirtti. Hatimoğulları, seçim sonuçlarının kesinleşene kadar görevlerinin başında olacaklarını ve mücadelelerini büyüteceklerini vurguladı.

01.04.2024 02:09  Güncelleme: 02:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "Büyük bir hizmet aşkıyla, hizmeti merkezine koyan, açık, şeffaf, demokratik, özgürlükçü belediyecilik anlayışımızla belediyeleri halkımızla birlikte yöneteceğiz." dedi.

Merkez Kayapınar ilçesinde DEM Parti İl Binası önünde toplanan partililere hitap eden Hatimoğulları, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin sonuçlarını değerlendirdi.

Partililere teşekkürlerini ileten Hatimoğulları, bu seçimlerin sonuçlarını kabul etmenin herkesin asli görevi olduğunu söyledi.

Hatimoğulları, "Hala sonuçlar kesinleşmemiş olsa da bir başarıya hep beraber sizlerle imza attık. 'DEM Parti, artık Türkiye'de siyaset yapmaz, kolu kanadı kırılmıştır, belirleyiciliği yoktur.' diyenlere de aynı zamanda Türkiye'deki siyasette belirleyici olduğumuzu bir kez daha gösterdik." ifadelerini kullandı.

Tülay Hatimoğulları, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu seçimlerin bir kez daha barışın, diyaloğun, çözüm siyasetinin kapılarını aralayacağına inanıyoruz. Türkiye'deki bütün halklar ve demokrasi güçlerinin bu mesajı en iyi şekilde yorumlayacağına inanıyoruz. İşimiz tabii ki bitmedi, bizler seçim sonuçları resmileşene kadar görev başındayız. Asla rehavete kapılmayalım. Bizler, mütevazı bir şekilde coşkumuzu da yaşayacağız, başarımızı da kutlayacağız ama seçim sonuçları kesinleşene kadar hep beraber teyakkuzda olalım. Yarından itibaren çok işimiz var. Büyük bir hizmet aşkıyla, hizmeti merkezine koyan, açık, şeffaf, demokratik, özgürlükçü belediyecilik anlayışımızla belediyeleri halkımızla birlikte yöneteceğiz. Bu moral ve motivasyonla mücadelemizi mutlaka büyüteceğiz."

Kaynak: AA

DEM Parti, Partiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika DEM Parti, halkla birlikte belediyeleri yönetecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


01:07 Murat Kurum’dan seçim sonuçlarına ilişkin ilk yorum Murat Kurum'dan seçim sonuçlarına ilişkin ilk yorum
00:39 Ekrem İmamoğlu’ndan Saraçhane’de zafer konuşması On binlerce kişiye seslendi Ekrem İmamoğlu'ndan Saraçhane'de zafer konuşması! On binlerce kişiye seslendi
00:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk milleti mesajını vermiştir Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk milleti mesajını vermiştir
18:18 Sandıkların yüzde 90’ından fazlası açıldı İşte Türkiye genelinde son durum Sandıkların yüzde 90'ından fazlası açıldı! İşte Türkiye genelinde son durum
02:23 Eski Liberal Demokrat Parti lideri Cem Toker, Haberler.com’da yerel seçim sonuçlarını yorumladı Eski Liberal Demokrat Parti lideri Cem Toker, Haberler.com'da yerel seçim sonuçlarını yorumladı
00:26 Komünist başkan Kadıköy’de ne kadar oy aldı Sonuçlar sonrası ilk açıklamayı yaptı Komünist başkan Kadıköy'de ne kadar oy aldı? Sonuçlar sonrası ilk açıklamayı yaptı
23:45 Meral Danış Beştaş: İmamoğlu’nun aldığı oylar bizim seçmenlerimizin Meral Danış Beştaş: İmamoğlu'nun aldığı oylar bizim seçmenlerimizin
23:16 AK Parti’nin 20 yıldır elinde tuttuğu Adıyaman CHP’ye geçti AK Parti'nin 20 yıldır elinde tuttuğu Adıyaman CHP'ye geçti
22:47 Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin seçim sonuçlarını değerlendirdi Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin seçim sonuçlarını değerlendirdi
22:29 İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener kurultay kararı aldı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener kurultay kararı aldı
22:25 Seçim zaferini kutlayan Mansur Yavaş, alandakilere Turgut Altınok’u yuhalattı Seçim zaferini kutlayan Mansur Yavaş, alandakilere Turgut Altınok'u yuhalattı
22:14 Ünlü anketçi İhsan Aktaş da şaşkın Haberler.com canlı yayınında kızaran haritayı sorduk Ünlü anketçi İhsan Aktaş da şaşkın! Haberler.com canlı yayınında kızaran haritayı sorduk
21:51 CHP lideri Özgür Özel sonuçları değerlendirirken gözyaşlarını tutamadı CHP lideri Özgür Özel sonuçları değerlendirirken gözyaşlarını tutamadı
21:40 Haritanın kızardığını gören Kılıçdaroğlu daha fazla sessiz kalamadı Haritanın kızardığını gören Kılıçdaroğlu daha fazla sessiz kalamadı
18:02 Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu İşte İstanbul seçimlerinde son durum Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu? İşte İstanbul seçimlerinde son durum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2024 03:11:31. #1.13#
SON DAKİKA: DEM Parti, halkla birlikte belediyeleri yönetecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement