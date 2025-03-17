DEM Parti ile MHP Görüşmesi Tamamlandı

DEM Parti ile MHP görüşmesi sona erdi.

DEM Parti ile MHP grup toplantı salonunda görüştü. Yaklaşık bir saat süren görüşmeden sonra DEM Parti Eş Başkanı Tülay Hatimoğulları yaptığı açıklamada MHP heyetine teşekkür etti ve Bahçeli'ye geçmis olsun dileklerini iletti. Hatimoğulları görüşmelerin ardından görüşmelerle ilgili açıklama yapacaklarını söyledi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın ise herhangi bir açıklama yapmayacaklarını belirtti. - ANKARA