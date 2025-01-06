DEM Parti İmralı heyeti AK Parti'yi ziyaret etti.
İmralı heyeti AK Parti Grubu'nda AK Parti'yi ziyaret etti. DEM Parti İmralı heyeti TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, Van milletvekili Pervin Buldan ve Mardin eski Belediye Başkanı Ahmet Türk'ü, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve Grup Başkanvekili Özlem Zengin kapıda karşıladı. AK Parti heyetinde Güler, Zengin, Baskanvekili Efkan Ala, Sözcüsü Ömer Çelik bulunuyor. - ANKARA
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