DEM Parti, İmralı Heyeti Irak'ta Görüşmeler Yapacak - Son Dakika
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Politika

DEM Parti, İmralı Heyeti Irak'ta Görüşmeler Yapacak

DEM Parti, İmralı Heyeti Irak\'ta Görüşmeler Yapacak

DEM Parti, İmralı heyetinin Mesut Barzani ve Neçirvan Barzani ile görüşmek üzere Irak'ın Erbil kentine gideceğini duyurdu. Heyet, Abdullah Öcalan ile yapılan görüşmelerin detaylarını paylaşacak ve Kürt sorunu ile ilgili çevrelerle temas kuracak.

10.02.2025 15:02  Güncelleme: 16:24
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DEM Parti, İmralı heyetinin bu hafta sonu Irak'ın Erbil kentinde Mesut Barzani ve Neçirvan Barzani ile görüşeceğini duyurdu.

Partiden yapılan yazılı açıklamada, İmralı'da Abdullah Öcalan ile 2 kez görüşen DEM Parti heyetinin toplumun değişik kesimleri ve Kürt sorununun ilgili çevreleriyle temas ve görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi. Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder'in yer aldığı heyete, DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır ve Dış İlişkiler Komisyonu üyeleri ile parti yetkililerinin eşlik edeceği belirtildi. Heyetin, 16 Şubat Pazar Erbil'de Mesut Barzani ve Neçirvan Barzani ile bir araya geleceği, 17 Şubat Pazartesi günü ise Süleymaniye'ye geçerek YNK lideri Bafil Talabani, Kubat Talabani ve YNK yetkilileri ile görüşeceği bildirildi. Yapılacak ziyaretlerde, İmralı'da yapılan görüşmelerin detaylarının paylaşılacağı ve ilgililerin sürece ilişkin görüş, öneri ve düşüncelerinin alınacağı kaydedildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika DEM Parti, İmralı Heyeti Irak'ta Görüşmeler Yapacak - Son Dakika

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