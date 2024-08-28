DEM Parti Milletvekili Şenyaşar, okul kayıt ücretlerinin iade edilmesini istedi

Politika

DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ferit Şenyaşar, velilerden okul kayıt ücreti alındığını belirterek, bu aranın iade edilmesini istedi.

Şenyaşar, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, velilerden okul kayıt parası alınmayacağına ilişkin Milli Eğitim Bakanlığının genelgesine rağmen bazı okul idarecilerinin velilerden kayıt parası almaya devam ettiğini söyledi.

Hayat pahalılığına dikkati çeken Şenyaşar, alınan kayıt ücretlerinin velilere iade edilmesini istedi.

Öte yandan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tulay Hatımoğulları Oruç, Ferit Şenyaşar'ın Meclis'te eylem yapan annesi Emine Şenyaşar'a destek ziyaretinde bulundu.