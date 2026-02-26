DEM Parti Milletvekilleri Meclis'te Basın Toplantısı Düzenledi - Son Dakika
DEM Parti Milletvekilleri Meclis'te Basın Toplantısı Düzenledi

26.02.2026 18:39
DEM Parti üyeleri, din özgürlüğü ve su sorunları gibi konularla ilgili görüşlerini paylaştı.

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal Aslan, Muş Milletvekili Sümeyye Boz Çakı ve Iğdır Milletvekili Yılmaz Hun Meclis'te düzenledikleri basın toplantılarında gündeme ilişkin görüşlerini paylaştı.

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Gergerlioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, din ve vicdan özgürlüğü ile ilgili Türkiye'de bir tartışma yaşandığını söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okullara ramazan genelgesinin gönderildiğini hatırlatan Gergerlioğlu, "'Kabe'de hacılar Hu der Allah' şeklinde ilahiler çalınıyor. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda farklı mezhepten insanların çocukları da var. Farklı dinlerden insanların çocukları da var. O çocuklara böyle bir din dayatması şeklinde muamele doğru değil." ifadelerini kullandı.

DEM Parti Şırnak Milletvekili Aslan, Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı köylerde vatandaşların su ihtiyacını karşılamak için çoğu zaman su taşımak, su tankerlerini beklemek zorunda kaldığını söyledi.

"İçme suyu bir hak olmaktan çıkarılıp ulaştırılması gereken bir yardım, bir minnet, bir tahakküm merkezine dönüştürülüyor." diyen Aslan, Uludere'de içme suyu sorununun yazın daha da belirginleştiğini belirtti."

Aslan, Uludere'deki su sorununun çözülmesini istedi.

DEM Parti Iğdır Milletvekili Hun da Milli Eğitim Bakanlığının genelgesine tepki göstererek, "Okullar farklı inanç, kimlik, yaşam tarzından gelen çocukların ortak kamusal alanıdır. Bu alanın tek bir inanç pratiği doğrultusunda düzenlenmesi, eğitimin tarafsızlığına açıkça aykırıdır." ifadelerini kullandı.

DEM Parti Muş Milletvekili Çakı, Muş'un Varto ilçesinde mera alanında planlanan jeotermal sondaja tepki göstererek, "Bu tahsis kararı iptal edilmelidir." diye konuştu.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, DEM Parti, Politika, Çevre, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
