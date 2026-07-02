DEM Parti'den 'Terörsüz Türkiye' çerçeve yasası için Temmuz mutabakatı - Son Dakika
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DEM Parti'den 'Terörsüz Türkiye' çerçeve yasası için Temmuz mutabakatı

02.07.2026 12:29
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DEM Parti Grup Başkan Vekili Sezai Temelli, 'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamındaki çerçeve yasanın Temmuz ayı bitmeden, Meclis kapanmadan gelmesi konusunda mutabakatın sağlandığının görüldüğünü söyledi.

DEM Parti Grup Başkan Vekili Sezai Temelli, 'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamındaki çerçeve yasanın Temmuz ayı bitmeden, Meclis kapanmadan gelmesi konusunda mutabakatın sağlandığının görüldüğünü söyledi.

DEM Parti Grup Başkan Vekili Sezai Temelli, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Temelli, emekli maaşlarına 6 aylık enflasyon farkının yansıtılacağını belirterek, "En düşük emekli maaşına yapılacak zam yaklaşık yüzde 18 olacak. Bakan bunu önemli bir oran olarak açıklıyor; ancak ilk 6 ayda enflasyonun ulaştığı rakam da zaten yüzde 18, yani enflasyon farkını giderecek bir zam olacak. Diğer emeklilerin alacağı zam da bu düzeyde olacak. Kamu emeklileri ise sözleşme nedeniyle daha düşük zam alacak. Türkiye'de enflasyon rakamları çarpıtılıyor, TÜİK siparişe göre enflasyon rakamlarını açıklıyor. Dolayısıyla bütçe hesabı içerisinde açığı emekliler ve emekçiler üzerinden kapatma mantığı çalışmaya devam ediyor. Program, hazine ve bütçe çökmüş ancak onların tek derdi, 'Asgari ücrete zam yapmayalım, emeklilere daha az zam verelim, enflasyon rakamlarını manipüle edelim, bütçe açığını yama ile kapatmayı sürdürelim.' Bunun mümkün olmadığı ortada ve bunun sonuçlarını da yaşıyoruz. Bakın sırf NATO geldiği için 12 milyar lira yani 430 bin asgari ücret harcadılar. NATO'nun gözünü boyamak için bunu yapıyorlar" ifadelerini kullandı.

'YASANIN GEÇMESİ ZARURETTİR'

Temelli, gazetecilerin sorularını yanıtladı. 'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında hazırlıkları süren çerçeve yasa ile ilgili Temelli, "Bu konu ile ilgili istişarelerimiz sürüyor, görüşmelere devam ediyoruz. Temmuz ayı bitmeden, çerçeve yasanın Meclis kapanmadan önce gelmesi konusunda mutabakatın sağlandığı görülüyor. Bu konuda dün MYK'da tartışmalar yürüttük. Yarın parti sözcümüz Ayşegül Doğan, teferruatlı bir açıklama yapacak. Bugünkü görüşmeler neticesinde sizlere bu bilgiyi paylaşabilirim. Meclis'e her gelen geçmiyor; ancak bu yasanın geçmesi bir zarurettir. Bu konuda İYİ Parti dışında diğer partilerin yaklaşımı da olumlu görünüyor. Dolayısıyla bu hepimizin geleceğini, Türkiye'nin barışını, Türkiye'nin gerçekten demokrasiye, hukuk devletine kavuşabilmesi için bir ilk adım, bir kök oluşturma anlamında çok büyük bir önem taşıyor. Dolayısıyla bu sorumluluk anlayışıyla yaklaşılması gerekiyor. Umarım kaygılarımız gerçekleşmeden umut hakim olur ve bu yasa da Meclis'ten geçer. Bu yasa geçmeli çünkü geç bile kalındı. Meclis tatile girmiyor, ara veriyor. Bu arayı vermeyebilir, 'Hadi Meclis kapandı, paydos' denilebilecek bir yer değil. 1 Temmuz'da ara verilmesi gibi bir geleneğe rağmen biz hiçbir zaman buna uymadık. En erken 15 Temmuz'da kapattık, 20 Temmuz'da. 27 Temmuz'da veya Ağustos ayında kapatırız. Ancak burada önemli olan gerçekten toplumun beklediği yasaların Meclis çalışmalarıyla hayata geçmesidir" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Sezai Temelli, DEM Parti, Politika, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika DEM Parti'den 'Terörsüz Türkiye' çerçeve yasası için Temmuz mutabakatı - Son Dakika

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