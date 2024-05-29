DEM Partili vekilden Meclis\'te AK Partilileri ayağa kaldıran sözler

Politika

Kılıçdaroğlu bu sefer ima yapmadı, açık açık söyledi: 15 Temmuz\'da sen sapladın

DEM Parti Mersin Milletvekili Perihan Koca, TBMM'de yaptığı konuşmada hükümetin sokak hayvanlarıyla ilgili düzenlemede yer verdiği uyutma seçeneğini eleştirerek AK Partili milletvekillerine "Şiddete, kana ihtiyacınız var." dedi. Sözlerinin devamında daha da sert ifadeler kullanan Koca "Sizde din iman kalmamış." deyince AK Partililer tepki gösterdi.

"SİZDE NE DİN KALMIŞ NE İMAN"

Sokak hayvanlarının uyutulması seçeneğine karşı çıkan Koca, durumun katliam olduğunu değiştirmediğini belirterek "Şiddete, kana ihtiyacınız var. Katliam yasasını getirmek istiyorsunuz Lafa gelince din iman masalları anlatıyorsunuz. Allah, kitap sözleri sizin kirli ağızlarından düşmüyor. Sizde ne din kalmış ne iman kalmış." ifadelerini kullandı.

AK Parti milletvekillerinin tepki göstermesi sonrasında da sözlerine devam eden Koca, "İktidar vekilleri size söylüyorum, sizde din, iman, insanlık kalmamış. Sizin secde ettiğiniz tek yer, şahsım rejimi. Siz, saraya, holdinge ve patronlara itaat ediyorsunuz. Cana, canlıya gelince katledelim, kurban verelim. Yok, öyle yağma. İzin vermeyiz." dedi.

AK PARTİLİ AKBAŞOĞLU: BİZİM GRUBUMUZ HAKİKATİN AYNASIDIR

Koca, konuyla ilgili çözümü hayvan hakları savunucularının yıllardır savunduğunu vurgulayarak iktidarın belediyelerde hayvanlar için ayrılan bütçeye göz diktiğini savundu. Koca konuşması süresi bittiği için kürsüden inerken AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Koca'ya yanıt verdi.

Akbaşoğlu, Koca'yı muhatap almayı bile kendileri için zul sayarak Koca'nın konuşmasında kendi sıfatlarını saydığını söyledi. Akbaşoğlu "Bizim grubumuz hakikatin aynasıdır." dedi.