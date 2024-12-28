DEM Partili Vekillerin İmralı Görüşmesi Açıklaması Yarın Yapılacak

Politika

AÇIKLAMA YARINA KALDI

DEM Partili milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder ile Pervin Buldan'ın, İmralı'da terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'la gerçekleştirdiği görüşmenin içeriğine dair açıklamanın yarın yapılacağı duyuruldu. DEM Parti'den yapılan açıklamada, "Bugün İmralı'ya giden heyetimizin açıklaması yarına kaldı. Açıklamanın yazılı olmasını bekliyoruz, sözlü yapılırsa da yer ve saate ilişkin iki saat önceden bilgilendirme yapılacak" ifadelerine yer verildi.

Esra TÜRKER/ BURSA,