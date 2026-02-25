DEM Partisi'nden Rapor Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

DEM Partisi'nden Rapor Açıklaması

DEM Partisi\'nden Rapor Açıklaması
25.02.2026 17:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ayşegül Doğan, çözüm ruhunu yansıtan raporun önemine vurgu yaptı ve yasal düzenlemelerin hızlanmasını istedi.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu Raporu'na ilişkin, "Bu rapor, çözüm ruhunun hayata değdiği, hukuka ve toplumsal yaşama somut olarak yansıdığı bazı noktaları içeriyor. İşte bu noktalardan başlayalım diyoruz." dedi.

Doğan, partisinin genel merkezinde devam eden DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı ve gündeme ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu Raporu'nu çok önemsediklerini belirten Doğan, rapor üzerinde büyük bir mutabakat sağlandığını söyledi.

Doğan, raporun tek başına bir çözüm raporu olmadığını ifade ederek, "Ancak bu rapor çözüm ruhunun hayata değdiği, hukuka ve toplumsal yaşama somut olarak yansıdığı bazı noktaları içeriyor. İşte bu noktalardan başlayalım diyoruz. Eğer bugün grubu bulunan tüm siyasi partiler o raporun altına imzalarını koydularsa demek ki bu tespitlerde bir ortaklık var, bir uzlaşı var ve bu konsensüsün gereği yapılmalı." diye konuştu.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un rapor ve komisyon çalışmalarıyla ilgili "tarihi eşik vurgusu" yaptığını anımsatan Doğan, şunları kaydetti:

"Biz, bu tarihi eşik vurgusuna katılıyoruz. Ancak şöyle bir soru soruyoruz bununla birlikte, bu eşik nasıl aşılacak? Önemli olan bunun bir tarihi eşik olması değil, bu tarihi eşiğin bundan sonra nasıl aşılacağı, bu eşiğin nasıl atlanacağı, bu eşiğin nasıl bir geçişe dönüşeceği. Biz, bu eşiğin demokratik bir geçişle tamamlanması gerektiğini düşünüyoruz. Eğer yüz yıllık bir meselenin çözümüne yaklaştığımız söyleniyorsa, bu tespitte de ortaklık varsa, bu konuda da bir uzlaşı söz konusuysa o halde bunu somut adımlarla ortaya koymak gerekir."

Doğan, yasal düzenlemelerle ilgili süreci zamana yaymamak ve hızla takvimlendirmek gerektiğini ifade etti.

Kaynak: AA

Ayşegül Doğan, Demokrasi, DEM Parti, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika DEM Partisi'nden Rapor Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Orta Doğu’da tansiyon zirvede ABD’den İran’a hayalet uçaklarla gözdağı Orta Doğu'da tansiyon zirvede! ABD'den İran'a hayalet uçaklarla gözdağı
Hobi bahçesine giren 3 çocuk, 25 güvercini çalıp kaçtı Hobi bahçesine giren 3 çocuk, 25 güvercini çalıp kaçtı
Polis üniforması giydiler, Erasmus ile Türkiye’ye gelen öğrencilere dehşeti yaşattılar Polis üniforması giydiler, Erasmus ile Türkiye'ye gelen öğrencilere dehşeti yaşattılar
Samsunspor’a Fenerbahçe maçı öncesi çifte müjde Samsunspor'a Fenerbahçe maçı öncesi çifte müjde
Sörloth’un hat-trick yaptığı gecede Atletico Madrid, Brugge’u saf dışı bıraktı Sörloth'un hat-trick yaptığı gecede Atletico Madrid, Brugge'u saf dışı bıraktı
İddia ABD medyasından: Olası ABD-İran savaşı öncesi Ankara teyakkuza geçti İddia ABD medyasından: Olası ABD-İran savaşı öncesi Ankara teyakkuza geçti

18:32
Suçu babaya atan komşu, sonunda yaptığı rezilliği itiraf etti: Savurduğum cisim İkra’ya geldi
Suçu babaya atan komşu, sonunda yaptığı rezilliği itiraf etti: Savurduğum cisim İkra'ya geldi
18:31
Bill Gates’ten büyük itiraf: Evliyken iki Rus kadınla ilişki yaşadım
Bill Gates'ten büyük itiraf: Evliyken iki Rus kadınla ilişki yaşadım
18:25
Türkiye’nin en kurak ilçesine lapa lapa kar yağdı
Türkiye'nin en kurak ilçesine lapa lapa kar yağdı
18:14
Savaş uçakları için kara gün Dört bir yandan acı haberler geldi
Savaş uçakları için kara gün! Dört bir yandan acı haberler geldi
18:04
Abdullah Kavukcu yıldız ismi şimdiden açıkladı: Bir gün bize transfer olacak
Abdullah Kavukcu yıldız ismi şimdiden açıkladı: Bir gün bize transfer olacak
17:21
En çok bekar, bu şehrimizde Bu yüzden evlenemiyormuş
En çok bekar, bu şehrimizde! Bu yüzden evlenemiyormuş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2026 19:12:40. #.0.4#
SON DAKİKA: DEM Partisi'nden Rapor Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.