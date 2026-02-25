DEM Partisi\'nden Rapor Açıklaması

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu Raporu'na ilişkin, "Bu rapor, çözüm ruhunun hayata değdiği, hukuka ve toplumsal yaşama somut olarak yansıdığı bazı noktaları içeriyor. İşte bu noktalardan başlayalım diyoruz." dedi.

Doğan, partisinin genel merkezinde devam eden DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı ve gündeme ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu Raporu'nu çok önemsediklerini belirten Doğan, rapor üzerinde büyük bir mutabakat sağlandığını söyledi.

Doğan, raporun tek başına bir çözüm raporu olmadığını ifade ederek, "Ancak bu rapor çözüm ruhunun hayata değdiği, hukuka ve toplumsal yaşama somut olarak yansıdığı bazı noktaları içeriyor. İşte bu noktalardan başlayalım diyoruz. Eğer bugün grubu bulunan tüm siyasi partiler o raporun altına imzalarını koydularsa demek ki bu tespitlerde bir ortaklık var, bir uzlaşı var ve bu konsensüsün gereği yapılmalı." diye konuştu.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un rapor ve komisyon çalışmalarıyla ilgili "tarihi eşik vurgusu" yaptığını anımsatan Doğan, şunları kaydetti:

"Biz, bu tarihi eşik vurgusuna katılıyoruz. Ancak şöyle bir soru soruyoruz bununla birlikte, bu eşik nasıl aşılacak? Önemli olan bunun bir tarihi eşik olması değil, bu tarihi eşiğin bundan sonra nasıl aşılacağı, bu eşiğin nasıl atlanacağı, bu eşiğin nasıl bir geçişe dönüşeceği. Biz, bu eşiğin demokratik bir geçişle tamamlanması gerektiğini düşünüyoruz. Eğer yüz yıllık bir meselenin çözümüne yaklaştığımız söyleniyorsa, bu tespitte de ortaklık varsa, bu konuda da bir uzlaşı söz konusuysa o halde bunu somut adımlarla ortaya koymak gerekir."

Doğan, yasal düzenlemelerle ilgili süreci zamana yaymamak ve hızla takvimlendirmek gerektiğini ifade etti.