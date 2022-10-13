Demir: "Vatandaşımızın ulaşım konforunu en üst seviyeye çıkarıyoruz" - Son Dakika
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Demir: "Vatandaşımızın ulaşım konforunu en üst seviyeye çıkarıyoruz"

13.10.2022 15:05
Demir: "Vatandaşımızın ulaşım konforunu en üst seviyeye çıkarıyoruz"

Samsun Büyükşehir Belediyesi İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi'ni sıcak asfaltla yeniledi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi'ni sıcak asfaltla yeniledi. Başkan Mustafa Demir, "Ömürlük yollarla vatandaşımızın ulaşım konforunu en üst seviyeye çıkarıyoruz" dedi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi yaptığı yol çalışmalarıyla ulaşımda konforun kalitesini artırıyor. Bozulan, hasar gören yolları yenileyen Büyükşehir Belediyesi, İlkadım ilçesi İstiklal Caddesi üzerindeki Bahçelievler Mahallesi'nde sıcak asfalt çalışması yaptı. Uğur Mumcu Parkı ile 100. Yıl Bulvarı arasındaki yolda ilk olarak trimer ile asfalt kazıma çalışmaları yapıldı. Ardından yol çift yönlü olarak sıcak asfaltla kaplandı. Çalışmaların ardından cadde yeni görüntüsüyle dikkat çekti.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Biz insanımızın konforu için hiç durmadan çalışıyoruz. Bu şehrin insanı her şeyin en iyisini en güzelini hak ediyor. Yollarımızı da bu anlayışla yeniliyoruz. Ömürlük yollar yapıyoruz. Yollarımızı kendi ürettiğimiz malzemeyle uzun yıllar ihtiyaca cevap verecek şekilde yeniliyoruz. Ekiplerimiz 7/24 sahada. 17 ilçemizde vatandaşlarımıza yol götürüyor, bozuk yolları tek tek yeniliyoruz" diye konuştu.

Mahallede yaşayan vatandaşlardan Nafız Ceylan, "Halka hizmet Hakka hizmettir. Biz büyüklerimizden böyle öğrendik. Hizmetin olduğu her yerde güzel şeyler vardır. Asfaltta çok güzel olmuş, eskiden çukurlar, yolda bozukluklar vardı. Şimdi gayet güzel oldu" şeklinde konuştu.

Adem Toyoğlu ise "Yol yeni haliyle çok güzel olmuş. Böyle güzel olması zaman tasarrufu demek, araçların zarar görmemesi demek. Başta başkanımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Bahçelievler Mahallesi, Samsun, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Demir: 'Vatandaşımızın ulaşım konforunu en üst seviyeye çıkarıyoruz' - Son Dakika

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