Demirtaş: "Ramazan'ın maneviyatını doyasıya yaşadık" - Son Dakika
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Demirtaş: "Ramazan'ın maneviyatını doyasıya yaşadık"

29.04.2022 16:00
Demirtaş: "Ramazan'ın maneviyatını doyasıya yaşadık"

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Bu yıl geleneksel iftar sofralarında yan yana, gönül gönüle vererek iftarlarımızı açtık. Ramazan ayının maneviyatını doyasıya yaşadık" dedi.

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Bu yıl geleneksel iftar sofralarında yan yana, gönül gönüle vererek iftarlarımızı açtık. Ramazan ayının maneviyatını doyasıya yaşadık" dedi.

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, Ramazan Bayramı öncesi son mesai gününde personeli ve İLKEM kursiyerleri ile bayramlaştı. Belediyenin tüm personeliyle tek tek tokalaşan ve kreşte eğitim alan minikleri de ziyaret edip çikolata ikramında bulunan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Bayramlar mutlulukların paylaşıldığı, birlik, beraberlik, kardeşlik, dostluk duygularının güçlendiği, dargınlık ve kırgınlıkların unutulduğu, insanların kaynaşmasına katkı veren müstesna günlerdir. Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınından kurtulan ülkemizde bu yıl farklı bir Ramazan ayı yaşadık, şimdi ise sarılıp kucaklaşabileceğimiz bir bayram sevinci yaşıyoruz. Bu yıl geleneksel iftar sofralarında yan yana, gönül gönüle vererek iftarlarımızı açtık. Ramazan ayının maneviyatını doyasıya yaşadık" diye konuştu.

Demirtaş'tan bayramda trafik uyarısı

Bayram tatili için yola çıkacak olan personele 'dikkatli olmaları' uyarısında bulunan Başkan Demirtaş, "Bayramlarda yoğunluktan dolayı ne yazık ki trafik kazaları artıyor. Her zamankinden daha dikkatli olmamız gerektiğini unutmayalım. Allah hepinize tatilden sağlıkla dönmeyi nasip etsin" sözleriyle seslendi. - SAMSUN

Demirtaş: Ramazan'ın maneviyatını doyasıya yaşadık
Demirtaş: Ramazan'ın maneviyatını doyasıya yaşadık
Demirtaş: Ramazan'ın maneviyatını doyasıya yaşadık
Demirtaş: Ramazan'ın maneviyatını doyasıya yaşadık
Demirtaş: Ramazan'ın maneviyatını doyasıya yaşadık
Demirtaş: Ramazan'ın maneviyatını doyasıya yaşadık

YORUMLAR
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Necattin Demirtaş, Ramazan Bayramı, İlkadım, Ramazan, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Demirtaş: 'Ramazan'ın maneviyatını doyasıya yaşadık' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Demirtaş: "Ramazan'ın maneviyatını doyasıya yaşadık" - Son Dakika
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