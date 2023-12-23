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Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Yüzde 48'i büyütmek bizim sorumluluğumuzdur - Son Dakika
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Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Yüzde 48'i büyütmek bizim sorumluluğumuzdur

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen partisinin İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, hükümetin dış ve ekonomi politikalarını eleştirdi ve yerel seçimlerde Millet İttifakı'nın yanında olduklarını belirtti.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Yüzde 48\'i büyütmek bizim sorumluluğumuzdur
23.12.2023 - 17:33,
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Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, "Yüzde 48'i büyütmek bizim sorumluluğumuzdur. Onu örselemek bizim sorumluluğumuz değildir." dedi.

Uysal, Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen partisinin İl Kongresi'ne katıldı.

Burada yaptığı konuşmada Uysal, hükümetin dış ve ekonomi politikalarını eleştirdi.

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere değinen Uysal şunları kaydetti:

"Bir dönemin sonunu ülke yönetiminde getiremedik, en azından yerel seçimlerde bu manada milletimizin hissiyatını yansıtabilmek adına bir mücadeleyi hep beraber verme mecburiyeti içerisindeyiz. Seçim akşamı da ifade etmeye gayret gösterdim. Her şeye rağmen, bütün dayatmalara, kısıtlara rağmen Millet İttifakı'nın yanında, Millet İttifakı'ndan yana irade koymuş, demokrasiden yana taraf olmuşuz. Yüzde 48'i büyütmek bizim sorumluluğumuzdur. Onu örselemek bizim sorumluluğumuz değildir. Bugün bu ümitsizlik sarmalından çıkaracak olan da yine bizleriz, siyasi partiler. Bu noktada sorumluluğumuzun bilinci içerisinde demokrasiyi bir sorumluluk rejimi olarak addederek Demokrat Parti olarak makul, yapıcı, anlayışımızı dün olduğu gibi bugün de sürdürmenin gayreti içerisindeyiz."

Konuşmaların ardından, tek adayın olduğu kongrede, mevcut il başkanı Muhammet Güloğlu yeniden başkan seçildi.

Kaynak: AA
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