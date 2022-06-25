KIRKLARELİ - Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal, partisinin Vize ilçe kongresine katıldı - Son Dakika
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KIRKLARELİ - Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal, partisinin Vize ilçe kongresine katıldı

25.06.2022 15:34

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, "Demokrasilerde iktidarla beraber vazgeçilmezi muhalefettir, muhalefeti öldürürseniz kendi oksijeninizi de yok etmiş olursunuz." dedi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, "Demokrasilerde iktidarla beraber vazgeçilmezi muhalefettir, muhalefeti öldürürseniz kendi oksijeninizi de yok etmiş olursunuz." dedi.

Uysal, Vize Belediyesi Çok Amaçlı Salonu'nda düzenlenen partisinin Vize ilçe kongresinde, yaptığı konuşmada Türkiye'nin kendi meselelerini çözebilmekte yetersiz kaldığını savundu.

Konuşması sırasında sık sık öksürmesi nedeniyle zorlanan Uysal'a partilileri alkış yaparak "Nazar Başkanım nazar..." diye seslenerek destek verdi.

Her zaman milletten güç ve yetki arayan bir parti olduklarını ifade eden Uysal, bunun için Anadolu'nun her yerini karış karış gezdiklerini dile getirdi. Uysal, iktidarın politikalarını eleştirdi. Kendilerinin yeminli bir muhalefet anlayışı içerisinde olmadıklarını vurgulayan Uysal, "Demokrasilerde iktidarla beraber vazgeçilmezi muhalefettir, muhalefeti öldürürseniz kendi oksijeninizi de yok etmiş olursunuz." değerlendirmesinde bulundu.

Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt da demokratların her zaman ayakta olduklarını belirterek ilk seçimlere mührü demokratların vuracağını kaydetti.

Konuşmaların ardından tek liste ile yapılan seçimde Engin Çakan yeniden ilçe başkanlığına seçildi.

Uysal ve beraberindekiler daha sonra Vize Belediye Başkanı Ercan Özalp'ı ziyaret etti.

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Kaynak: AA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika KIRKLARELİ - Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal, partisinin Vize ilçe kongresine katıldı - Son Dakika

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