Demokratik Değişim Programı Açıklandı - Son Dakika
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Demokratik Değişim Programı Açıklandı

29.06.2026 15:03
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DP İzmir Milletvekili Altıntaş, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi nedeniyle dengesizlikleri gidermek için program hazırladı.

Demokrat Parti (DP) İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş, "Demokratik Değişim Programı" hazırladıklarını açıkladı.

Altıntaş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmesi dolayısıyla Türkiye'nin dengesini kaybettiğini savundu.

Yaşanan savrulmayı önlemek amacıyla Demokratik Değişim Programı'nı hazırladıklarını bildiren Altıntaş, 3 bölümden oluşan program kapsamında yeni kanunlar ve bazı kanunlarda değişiklikler önerdiklerini aktardı.

Siyasi Partiler Kanunu'nun değiştirilmesini istediklerini ifade eden Altıntaş, milletvekili adaylarının belirlenmesi yetkisinin, partilerin genel idare kurullarına ve genel başkanlara verilmesine karşı olduklarını belirtti.

DP'li Altıntaş, milletvekili sayısının düşürülmesi ve çift Meclisli sisteme geçilmesi gerektiğini, bu konuda programda bazı tespitlere yer verildiğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı'nın halk tarafından seçilmesine karşı olmadıklarını vurgulayan Altıntaş, bütçe yapma yetkisinin Cumhurbaşkanı'na verilmesini kabul etmediklerini söyledi.

Altıntaş, dar bölge seçim sisteminin seçmenlerle seçilenler arasında doğrudan diyalog kurma imkanını ortaya koyacağını ifade etti.

Belediye Kanunu'nda bugüne kadar yapılan değişiklikleri hatırlatan Altıntaş, belediye meclis üyeliği seçimlerinde uygulanan yüzde 10 barajının düşürülmesini istediklerini kaydetti.

Haydar Altıntaş, "İmar Yasası kötü kullanılmaktadır. Bu yasanın da şehirlerin kendi özelliklerine göre denetlenmesi ve bunun üzerinden rant yaratılması engellenmelidir." dedi.

Devlet yönetiminde liyakatin ve ehliyetin esas olması gerektiğini ifade eden Altıntaş, "kamu idaresinin yeni baştan elden geçirilerek, istihdam deposu gibi kullanılmasına son verilmesini" önerdiklerini söyledi.

"Torba kanun" uygulamasına son verilmesini istediklerini dile getiren Altıntaş, öte yandan Merkez Bankası'nın enflasyonu önleyici tedbirleri hayata geçiremediğini savundu.

Kaynak: AA

Milletvekili, 3. Sayfa, Politika, Ekonomi, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Politika Demokratik Değişim Programı Açıklandı - Son Dakika

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