Denetimli Serbestlik Yükümlülerine Kamu Hizmeti İmkanları - Son Dakika
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Politika

Denetimli Serbestlik Yükümlülerine Kamu Hizmeti İmkanları

Denetimli Serbestlik Yükümlülerine Kamu Hizmeti İmkanları

Şehzadeler Belediyesi ve Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı, denetimli serbestlik kapsamındaki yükümlülerin kamuya yararlı işlerde çalışmasını sağlayacak bir protokol imzaladı. Bu iş birliği, yükümlülerin toplumsal hayata entegrasyonu ve sosyal sorumluluk bilinci kazanmalarını hedefliyor.

28.11.2024 13:54  Güncelleme: 13:56
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Şehzadeler Belediyesi ile Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı arasında, denetimli serbestlik kapsamındaki yükümlülerin kamuya yararlı işlerde çalışmasını öngören önemli bir protokol imzalandı. Bu iş birliği ile yükümlülerin toplumsal yaşamla entegre olması ve sosyal sorumluluk bilinci kazanmaları hedefleniyor.

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Kurtca Eker'i makamında ağırlayarak önemli bir iş birliği adımına imza attı. Protokol, denetimli serbestlik kapsamındaki bireylerin belediye birimlerinde çeşitli kamu hizmetlerinde çalışmasını ve bu süreçte meslek edinme fırsatı bulmalarını sağlıyor. İş birliği kapsamında kurulacak mobil ekipler, eğitim kurumları, sosyal tesisler ve ibadethanelerin temizlik, bakım ve onarımına destek verecek.

Başkan Gülşah Durbay, protokolle ilgili yaptığı değerlendirmede, "Bu protokol, hem denetimli serbestlik yükümlülerinin topluma kazandırılması hem de Şehzadeler halkına daha iyi hizmet sunulması adına önemli bir adımdır. Amacımız, toplumsal dayanışmayı artırmak ve herkesin fayda sağlayabileceği bir sistem oluşturmaktır. Belediyemiz, sosyal sorumluluk projelerine her zaman destek vermeye devam edecektir" dedi.

Protokol ile yükümüler, hem belediye çalışmalarına üretken bir katkı sağlayacak hem de yeni bir başlangıç yapma fırsatı elde edecek. - MANİSA

Kaynak: İHA

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