Denizli Buldan\'ın düşman işgalinden kurtuluşu törenle kutlandı

Politika

Denizli'nin Buldan ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 102'inci yıldönümü törenle kutlandı.

Buldan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıldönümü Alanyazı Meydanında yapılan törenle kutlandı. Sabah erken saatte kurtuluşun habercisi olan sela okunmasının ardından protokol üyeleri Jandarma Bölük Komutanlığına teşekkür ziyaretinde bulundu. Daha sonra Alanyazı Meydanında bulunan Atatürk anıtına çelenklerin sunulmasıyla birlikte saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasının ardından günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar ve halk oyunları ekibinin gösterileriyle devam etti.

Programın bitmesinin ardından Denizli Büyükşehir Belediyesi Bando ekibiyle birlikte kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Kortej yürüyüşüne Güney Kaymakamı Ahmet Murat Türbe, Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Ali Marım ile protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı. Kutlamalar, Kestane Deresinde yapılan Naci Özkan konseriyle son buldu. - DENİZLİ