Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Çavuşoğlu'ndan Sosyal Projeler Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Çavuşoğlu'ndan Sosyal Projeler Vurgusu

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Çavuşoğlu\'ndan Sosyal Projeler Vurgusu

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, askeri ücretin yeniden belirlenmesinin ardından bütçelerinin büyük kısmını sosyal yardımlara ve üretime harcayacaklarını açıkladı. Basın mensuplarıyla bir araya geldiği etkinlikte, şehirdeki önemli projeler hakkında bilgi verdi.

09.01.2025 14:20  Güncelleme: 14:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, "Askeri ücretin yeniden belirlenmesinden sonra biz de bütçemizin büyük kısmını sosyal yardımlara ve üretime harcayacağız" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Denizli'de görev yapan yerel ve ulusal medya çalışanları ile buluştu. Çamlık Parkı'nda düzenlenen programa, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Başkanvekili Ali Marım, Denizli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Osman Nuri Boyacı, Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Cenk Öztürk ve basın mensupları katıldı.

Denizli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Osman Nuri Boyacı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü vesilesiyle kendilerini unutmayarak böylesi bir organizasyonu düzenlediği için Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu'na teşekkür etti.

"Bu şehrin güzelleşmesi sizlerle birlikte olacak"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ise davetlerine icabet eden tüm medya mensuplarına teşekkür ederek, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı. Başkan Çavuşoğlu, "Yaşamın içerisinde zorlu mücadeleyle, gecesini gündüzüne katan basın mensuplarımız ile aynı ortamda olmak, aynı havayı paylaşmak bizim açımızdan çok keyifli. Bu şehrin geleceği de, güzelleşmesi de, sorunlarının çözülmesi de sizlerle birlikte olacak. Sizler elinizi taşın altına koyar, bizleri doğru eleştirilerle yönlendirirseniz ve bu anlamda bir çaba içerisinde olursanız, emin olun biz bu süreçten keyif alırız" dedi.

"Sosyal projeler ve üretime destek vereceğiz"

Göreve geldikleri günden bugüne Denizli'de önemli projelere imza attıklarını kaydeden Başkan Çavuşoğlu, "Göreve geldiğimiz tarihten itibaren ülkemizin dokusunu doğru tahlil etmeye çalıştık. Yaptığımız tahlilde insanların birinci önceliğinin devasa binalar, kültür merkezleri ya da başka şeyler değil; insanların birinci önceliği sosyal anlamda zorlaşan hayat şartları. Özellikle askeri ücretin yeniden belirlenmesinden sonra biz de bütçemizin büyük kısmını sosyal yardımlara ve üretime harcayacağız. Arkadaşlarımız bu noktada hayata geçirmeyi planladığımız 8 – 10 projeyi hazırladılar. Bunlarla birlikte hem kentsel dönüşümü hem de bazı noktalarda şehrin dokusuna uyacak projeleri hayata geçirmeye başlayacağız. Bunlardan bir tanesi de hastanelerin karşısında konaklama merkezlerini yapmak olacak. Hasta yakınlarının orada heder olmadan kalabilecekleri, dinelebilecekleri tesisler yapmayı düşünüyoruz. Bunların ilkini üniversite hastanesi karşısında bir yerimiz var, oradan hayata geçirmeye başlayacağız. Kentsel dönüşümle ilgili olarak da belli adalarda çalışmalarımız devam ediyor. Bu çok basit ve hızlı olabilecek bir şey değil. Bunun için doğru yöntem ve sistemin kurulması ve de ayrıca bütçenin doğru tahlil edilmesi lazım. Bütçeyi doğru şekilde yönetmemiz gerekiyor. Bu noktada Denizli'nin 3 – 4 noktasında gelir getirici çalışmalara gireceğiz. Şuan Türkiye'deki emlak piyasası çok kötü durumda, yaprak dahi kımıldamıyor. Kentsel dönüşümü gerçekleştirebilmek için kaynak oluşturmamız gerekiyor. Bütçe oluşturmak için bazı yerlerimizi satışa çıkartalım dedik ama maalesef sektörde bir zorluk var. Umduğumuzdan daha borçlu bir belediye devir aldık. Bütün bunlar birleşince kısa vadede hayata geçirilmesi noktasında sıkıntılar var ama biz çalışmalarımıza devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

Başkan Çavuşoğlu, konuşmaların ardından basın mensuplarına merak ettiklerini konular hakkında bilgiler verdi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Bülent Nuri Çavuşoğlu, Yerel Yönetim, Politika, Ekonomi, denizli, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Çavuşoğlu'ndan Sosyal Projeler Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:31 ABD’de yangınların bilançosu artıyor: Can kaybı sayısı tespit edilemedi ABD'de yangınların bilançosu artıyor: Can kaybı sayısı tespit edilemedi
23:38 Ünlü iş insanının villasında milyon dolarlık soyguna imza atan hırsızlar tutuklandı Ünlü iş insanının villasında milyon dolarlık soyguna imza atan hırsızlar tutuklandı
22:27 Üç lider çatı parti için anlaştı: Süreç yarın başlıyor Üç lider çatı parti için anlaştı: Süreç yarın başlıyor
22:01 Yangında evini kaybeden ünlüler Los Angeles yönetimine isyan etti: İklim krizi değil cahil aptal Yangında evini kaybeden ünlüler Los Angeles yönetimine isyan etti: İklim krizi değil cahil aptal
21:44 Yerine kayyum atanan Ahmet Türk’ün görevine iade edilmesi gündemde Yerine kayyum atanan Ahmet Türk'ün görevine iade edilmesi gündemde
09:17 Memurların yemek bedelleri beli oldu Memurların yemek bedelleri beli oldu
09:08 Dünya futbol efsanesi de Fatih Terim ile çalışacak Dünya futbol efsanesi de Fatih Terim ile çalışacak
08:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüşecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüşecek
08:54 Bunu da gördük Kirasını alamayan ev sahibi kiracısını soydu Bunu da gördük! Kirasını alamayan ev sahibi kiracısını soydu
08:47 TSK teyakkuzda: Suriye’ye harekat artık an meselesi TSK teyakkuzda: Suriye'ye harekat artık an meselesi
08:46 Meksika lideri Sheinbaum, Trump’la dalga geçti Meksika lideri Sheinbaum, Trump'la dalga geçti
08:42 Ne diyeceğini bilemedi Ali Koç’u terleten soru Ne diyeceğini bilemedi! Ali Koç'u terleten soru
08:04 Gelecek, Saadet ve DEVA partileri “Yeni Yol“ ismi altında birleşiyor Gelecek, Saadet ve DEVA partileri "Yeni Yol" ismi altında birleşiyor
07:53 Japonya’da iniş yapan yolcu uçağının lastiği patladı Japonya'da iniş yapan yolcu uçağının lastiği patladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2025 06:25:49. #1.12#
SON DAKİKA: Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Çavuşoğlu'ndan Sosyal Projeler Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.