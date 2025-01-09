Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Çavuşoğlu\'ndan Sosyal Projeler Vurgusu

Politika

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, "Askeri ücretin yeniden belirlenmesinden sonra biz de bütçemizin büyük kısmını sosyal yardımlara ve üretime harcayacağız" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Denizli'de görev yapan yerel ve ulusal medya çalışanları ile buluştu. Çamlık Parkı'nda düzenlenen programa, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Başkanvekili Ali Marım, Denizli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Osman Nuri Boyacı, Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Cenk Öztürk ve basın mensupları katıldı.

Denizli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Osman Nuri Boyacı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü vesilesiyle kendilerini unutmayarak böylesi bir organizasyonu düzenlediği için Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu'na teşekkür etti.

"Bu şehrin güzelleşmesi sizlerle birlikte olacak"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ise davetlerine icabet eden tüm medya mensuplarına teşekkür ederek, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı. Başkan Çavuşoğlu, "Yaşamın içerisinde zorlu mücadeleyle, gecesini gündüzüne katan basın mensuplarımız ile aynı ortamda olmak, aynı havayı paylaşmak bizim açımızdan çok keyifli. Bu şehrin geleceği de, güzelleşmesi de, sorunlarının çözülmesi de sizlerle birlikte olacak. Sizler elinizi taşın altına koyar, bizleri doğru eleştirilerle yönlendirirseniz ve bu anlamda bir çaba içerisinde olursanız, emin olun biz bu süreçten keyif alırız" dedi.

"Sosyal projeler ve üretime destek vereceğiz"

Göreve geldikleri günden bugüne Denizli'de önemli projelere imza attıklarını kaydeden Başkan Çavuşoğlu, "Göreve geldiğimiz tarihten itibaren ülkemizin dokusunu doğru tahlil etmeye çalıştık. Yaptığımız tahlilde insanların birinci önceliğinin devasa binalar, kültür merkezleri ya da başka şeyler değil; insanların birinci önceliği sosyal anlamda zorlaşan hayat şartları. Özellikle askeri ücretin yeniden belirlenmesinden sonra biz de bütçemizin büyük kısmını sosyal yardımlara ve üretime harcayacağız. Arkadaşlarımız bu noktada hayata geçirmeyi planladığımız 8 – 10 projeyi hazırladılar. Bunlarla birlikte hem kentsel dönüşümü hem de bazı noktalarda şehrin dokusuna uyacak projeleri hayata geçirmeye başlayacağız. Bunlardan bir tanesi de hastanelerin karşısında konaklama merkezlerini yapmak olacak. Hasta yakınlarının orada heder olmadan kalabilecekleri, dinelebilecekleri tesisler yapmayı düşünüyoruz. Bunların ilkini üniversite hastanesi karşısında bir yerimiz var, oradan hayata geçirmeye başlayacağız. Kentsel dönüşümle ilgili olarak da belli adalarda çalışmalarımız devam ediyor. Bu çok basit ve hızlı olabilecek bir şey değil. Bunun için doğru yöntem ve sistemin kurulması ve de ayrıca bütçenin doğru tahlil edilmesi lazım. Bütçeyi doğru şekilde yönetmemiz gerekiyor. Bu noktada Denizli'nin 3 – 4 noktasında gelir getirici çalışmalara gireceğiz. Şuan Türkiye'deki emlak piyasası çok kötü durumda, yaprak dahi kımıldamıyor. Kentsel dönüşümü gerçekleştirebilmek için kaynak oluşturmamız gerekiyor. Bütçe oluşturmak için bazı yerlerimizi satışa çıkartalım dedik ama maalesef sektörde bir zorluk var. Umduğumuzdan daha borçlu bir belediye devir aldık. Bütün bunlar birleşince kısa vadede hayata geçirilmesi noktasında sıkıntılar var ama biz çalışmalarımıza devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

Başkan Çavuşoğlu, konuşmaların ardından basın mensuplarına merak ettiklerini konular hakkında bilgiler verdi. - DENİZLİ