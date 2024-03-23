Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve Kale Belediye Başkanı Mehmet Salih Sağınç, Kale ilçesinin güzelliğine güzellik katmaya devam edeceklerini belirtti

Politika

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Kale Belediye Başkanı Mehmet Salih Sağınç ile birlikte ilçenin güzelliğine güzellik katmaya devam edeceklerini belirterek, "Yine birlikte başaracağız" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Kale Belediye Başkanı Mehmet Salih Sağınç ile birlikte Kale ilçesinin güzelliğine güzellik katmaya devam edeceklerini söyledi. Denizli'nin 2014 yılında büyükşehir statüsü kazanmasıyla birlikte Kale ile birlikte tüm ilçe ve mahallelere hizmet eder hale geldiklerini belirten Başkan Zolan, "Denizli Büyükşehir Belediyemiz ve Kale Belediyemiz ile ilçemizin birçok ihtiyacını giderdik. Altyapıdan üstyapıya tarımsal desteklerden atık su arıtma tesisine vatandaşlarımızın nerede neye ihtiyacı varsa gidermek için gece gündüz gayret ettik. Kale ilçemiz için daha hayallerimiz, yapacak oluğumuz işler var. İnşallah yine birlikte başaracağız" dedi.

"Kale'miz inşallah geleceğe daha da umutla bakacak"

Bugüne kadar verdiği destek ve hizmetler nedeniyle Başkan Zolan'a teşekkür eden Kale Belediye Başkanı Mehmet Salih Sağınç ise, tarihi, doğal ve kültürel güzellikleriyle Denizli'nin incisi Kale ilçesini daha yaşanabilir bir hale getirmek için gece gündüz çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Bugüne kadar el ele ilçenin birçok ihtiyacını giderdiklerini vurgulayan Başkan Sağınç, "Vatandaşlarımızın dertleriyle dertlenen, sorunlarına çözüm üreten bir belediye olmaya devam edeceğiz. Kale'miz inşallah geleceğe daha da umutla bakacak. Hemşehrilerimizin desteği ve dualarıyla, ilçemiz daha da büyüyerek gelişecek" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ