Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Ulaşım AŞ'yi Ziyaret Etti - Son Dakika
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Politika

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Ulaşım AŞ'yi Ziyaret Etti

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Ulaşım AŞ\'yi Ziyaret Etti

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ'yi ziyaret ederek çalışanlarla bir araya geldi.

23.07.2024 12:24  Güncelleme: 12:26
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Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu güne sabahın erken saatlerinde başlayan Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ'yi ilk sefer öncesi ziyaret eden Başkan Çavuşoğlu, göreve giden şoförler ile araç servis ve bakım çalışması yapan personelle bir araya geldi. Çalışanlara kolaylıklar dileyen Başkan Çavuşoğlu, "Bu şehri beraber güzelleştireceğiz" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, güne sabahın erken saatlerinde başlayan Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ'yi ilk sefer öncesi ziyaret etti. Sabahın ilk saatlerinde gerçekleşen ziyarete Ulaşım AŞ Genel Müdürü Mithat Tüzüner eşlik etti. Belediye otobüs şoförleri, idari hizmetler, araç servis ve bakım hizmetleri atölyesinde görev yapan personelle sabah kahvaltısında bir araya gelen Başkan Çavuşoğlu, çalışanların istek, öneri ve sorunlarını dinledi. Çalışanlara kolaylıklar dileyen Başkan Çavuşoğlu, "Bu şehri artık beraber yönetiyoruz. Sizler bizim yol arkadaşımızsınız. İnandığımız bir doğru var; bu şehri beraber güzelleştireceğiz, yol arkadaşlarımızla keyifli hale getireceğiz, beraber mutlu olacağız. Ana düsturumuz yaptığımız işi layıkıyla ve hakkıyla yapmak olacaktır" ifadelerini kullandı.

Sefere çıkan şoförleri uğurladı

Başkan Çavuşoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü: "Biz bu hizmeti daha da güzelleştirip bir adım daha nasıl ileri götüreceğiz onun için çalışacağız. Kullandığınız araçları kendi aracınız gibi koruyabiliyor, içine kendi eviniz gibi bakabiliyorsanız, görevinizi hakkıyla yapıyorsunuz demektir. Ulaşımını sağladığımız vatandaşlarımıza göstereceğiniz nezaket, güler yüz o insanları da mutlu edecektir." Başkan Çavuşoğlu daha sonra araç servis ve bakım hizmetleri atölyesinde görev yapan personelle sohbet etti, sefere çıkan şoförleri uğurlayarak hayırlı yolculuklar diledi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Ulaşım AŞ'yi Ziyaret Etti - Son Dakika
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