Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi 2019-2024 Dönemi Son Toplantısını Gerçekleştirdi

Politika

Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi 2019-2024 döneminin son toplantısını gerçekleştirdi. Son toplantıda meclis üyelerine seslenen Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli için 5 yılda 3 bin 986 karara imza attıklarını vurgulayarak, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin Şubat ayı Olağan Toplantısının 2. birleşimi yapıldı. 37 gündem maddesinin görüşüldüğü birleşim ile Denizli Büyükşehir Belediye Meclis'i 2019-2024 döneminin son toplantısını gerçekleştirdi. Meclisin son toplantısında bir konuşma yapan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, "5 yıl boyunca meclisimiz toplandı, çalışmalar yaptı. Sizlerin vermiş olduğu destek ve gayretlerden, meclisimizi takibinizden ve her olaya gösterdiğini hassasiyetten dolayı çok teşekkür ederim. Yaptığımız hizmetler, aldığımız kararlar şehrimizi daha ileriye, daha güzele götürsün. 5 yıl boyunca gece gündüz birlikte çalıştık " dedi. 5 yıllık hizmet maratonunun sonuna geldiklerini dikkati çeken Başkan Osman Zolan, "Bizler gece gündüz, iyi niyetle, gayretle, hizmet aşkıyla şehrimize hizmet ettik " diye konuştu.

"Hakkım helal olsun"

"Hakkım helal olsun" diyen Başkan Osman Zolan, sözlerine şöyle devam etti: "Birbirimize haklarımız geçmiştir. Benden yana hakkım helal olsun. İnşallah başka bir ortamda, Denizlimizin sokaklarında, caddelerinde, parklarında hep güzel olaylarda bizleri bir araya getirsin. 5 yıl boyunca ortak iş yaptık. Arzu edene Allah'ım meclis üyeliğini tekrar nasip etsin, arzu etmeyene sevdikleriyle güzel bir hayat nasip etsin."

Meclis 3 bin 986 karara imza attı

Meclis 2019-2024 döneminde 55 ay toplantı yaptığını kaydeden Başkan Osman Zolan, toplamda 114 birleşim gerçekleştirdiklerini belirterek, "Meclisimiz bu toplantılarda 3 bin 760 kararı oy birliği ile aldı, 195 kararı ise oy çokluğu ile aldı. 31 konuda ise Meclisimize bilgi verildi. Meclisimizde toplamda 3 bin 986 karar çıktı. Denizlimiz için alınan bu kararlarda emeği geçen katkı koyan herkese teşekkür ediyorum" dedi. Konuşmaların ardından Başkan Osman Zolan, tüm Meclis üyelerine katkılarından dolayı plaket verdi, toplu hatıra fotoğrafı çektirdi. - DENİZLİ