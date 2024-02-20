Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi 2019-2024 Dönemi Son Toplantısını Gerçekleştirdi

Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi 2019-2024 döneminin son toplantısını gerçekleştirdi. Son toplantıda meclis üyelerine seslenen Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli için 5 yılda 3 bin 986 karara imza attıklarını vurgulayarak, emeği geçen herkese teşekkür etti.
Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin Şubat ayı Olağan Toplantısının 2. birleşimi yapıldı. 37 gündem maddesinin görüşüldüğü birleşim ile Denizli Büyükşehir Belediye Meclis'i 2019-2024 döneminin son toplantısını gerçekleştirdi. Meclisin son toplantısında bir konuşma yapan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, "5 yıl boyunca meclisimiz toplandı, çalışmalar yaptı. Sizlerin vermiş olduğu destek ve gayretlerden, meclisimizi takibinizden ve her olaya gösterdiğini hassasiyetten dolayı çok teşekkür ederim. Yaptığımız hizmetler, aldığımız kararlar şehrimizi daha ileriye, daha güzele götürsün. 5 yıl boyunca gece gündüz birlikte çalıştık " dedi. 5 yıllık hizmet maratonunun sonuna geldiklerini dikkati çeken Başkan Osman Zolan, "Bizler gece gündüz, iyi niyetle, gayretle, hizmet aşkıyla şehrimize hizmet ettik " diye konuştu.
"Hakkım helal olsun"
"Hakkım helal olsun" diyen Başkan Osman Zolan, sözlerine şöyle devam etti: "Birbirimize haklarımız geçmiştir. Benden yana hakkım helal olsun. İnşallah başka bir ortamda, Denizlimizin sokaklarında, caddelerinde, parklarında hep güzel olaylarda bizleri bir araya getirsin. 5 yıl boyunca ortak iş yaptık. Arzu edene Allah'ım meclis üyeliğini tekrar nasip etsin, arzu etmeyene sevdikleriyle güzel bir hayat nasip etsin."
Meclis 3 bin 986 karara imza attı
Meclis 2019-2024 döneminde 55 ay toplantı yaptığını kaydeden Başkan Osman Zolan, toplamda 114 birleşim gerçekleştirdiklerini belirterek, "Meclisimiz bu toplantılarda 3 bin 760 kararı oy birliği ile aldı, 195 kararı ise oy çokluğu ile aldı. 31 konuda ise Meclisimize bilgi verildi. Meclisimizde toplamda 3 bin 986 karar çıktı. Denizlimiz için alınan bu kararlarda emeği geçen katkı koyan herkese teşekkür ediyorum" dedi. Konuşmaların ardından Başkan Osman Zolan, tüm Meclis üyelerine katkılarından dolayı plaket verdi, toplu hatıra fotoğrafı çektirdi. - DENİZLİ
Son Dakika › Politika › Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi 2019-2024 Dönemi Son Toplantısını Gerçekleştirdi - Son Dakika
Survivor All Star'da Acun Ilıcalı, efsane futbolcu Ronaldinho'nun yarışmaya konuk olacağını duyurdu. Ronaldinho, Sercan Yıldırım ile gösteri maçında yer alacak.
Resmi Gazete'de yer verilen ilana göre Sağlık Bakanlığı 15 bini hemşire, 2 bini ebe olmak üzere 27 bin personel alacak.
Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde CHP'li Belediye Başkanı Zeki Bilgin'in, yeniden aday gösterildiği ilçedeki adaylık başvurusu YSK'ya geç teslim edildiği gerekçesiyle kabul edilmedi. Parti yönetimi elektrik kesintisi nedeniyle listenin 17.08'de girildiğini öne sürerek itirazda bulundu.
Ankaragücü-Galatasaray maçında tribünlerden çekilen bir görüntü infial yarattı. Söz konusu videoda Icardi'nin rakip tribünlere skandal bir hareket yaptığı görülürken, Ankaragücü kulübü TFF'ye başvuru yapacaklarını açıkladı. Sarı Kırmızılı bazı taraftarlar ise görüntünün montaj olduğunu ileri sürdü. Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Burak Kızılhan ise hareketin seviyesizlik ve tribünleri sahaya indirme çabası olduğunu söyleyerek TFF'ye Icardi'nin PFDK'ya sevk edilmesi çağrısında bulundu.
AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, katıldığı bir televizyon canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Kurum, İstanbul için yapılan son anketlerdeki durumu anlatarak, ''Anketlerde 1.5-2 puan öne geçtik.'' ifadelerini kullandı.
İsrail ordusu, yüzlerce Filistinli ailenin yerlerinden edilmesinin ardından Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Zeytun Mahallesi'ne askeri saldırı başlattı. Hamas'ın altyapısına odaklanılacağı belirtilirken, binlerce Filistinli tekrar yollara düştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'ya resmi ziyarette bulunan Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile ortak basın toplantısı düzenledi. Arnavutluk'ta 3 ayda hastane inşa ettiklerini söyleyen Erdoğan, ''Bu konuda sayın Rama'yla iddiaya girmiştik. Hamdolsun 3 ay gibi rekor sürede hastanemizi inşa ettik.'' dedi. Rama ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, ''Sizin söylediğiniz söz gerçekleştirilir. Verilen sözler tutulur. Arnavutlarla yaptığınız bu iddiayı kazandınız. Size alenen teşekkür etmek istiyorum.'' yanıtını verdi.
YRP lideri Fatih Erbakan'ın, AK Parti'yle ittifak temaslarının kesilmesiyle ilgili olarak sarf ettiği ''Bize il ve ilçe adaylıkları yerine 2-3 Belediye Meclisi üyeliği teklif ettiler. Anketlerde binde 6-7 civarında oyu görünen BBP'ye teklif ettikleriyle aynı.'' sözlerine BBP'den tepki geldi. BBP Genel Başkan Yardımcısı Fehmi Güney yaptığı açıklamada, ''Kardeşlerimizin partisi olarak gördüğümüz YRP Genel Başkanı Sayın Fatih Erbakan'ı, partimiz ve mensuplarından özür dilemeye davet ediyoruz.'' ifadelerini kullandı.
Sizin düşünceleriniz neler ?