Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi'nden Önemli Kararlar! - Son Dakika
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Politika

Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi'nden Önemli Kararlar!

Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi\'nden Önemli Kararlar!

Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi, 2025'in ilk toplantısında doğum yardımlarını artırdı, çölyak hastalarına gıda yardımı ve arıcı ekipman desteği gibi projeler kabul etti. Ayrıca, misafirhane ücretlerinde indirim yapıldı.

16.01.2025 17:29  Güncelleme: 17:31
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Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi, 2025'in ilk toplantısında, doğum yapan annelerden üniversite öğrencilerine, çölyak hastalarından arıcılara pek çok projede önemli kararlar aldı. Meclis toplantısında doğum yapan annelere verilen yardım miktarı 4 bin liradan 5 bin liraya çıkarılması, misafirhane ücretlerinde indirime gidilmesi gibi önemli kararlar açıklandı.

Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi yeni yılın ilk toplantısını gerçekleştirdi. Ocak Ayı Toplantısı 1. Birleşimi Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, ikinci birleşim ise Meclis Başkanvekili Ali Marım başkanlığında toplandı. Meclis'te doğum yapan annelerden üniversite öğrencilerine, çölyak hastalarından arıcılara dek pek çok projede yeni müjdeler geldi.

Gündemin 3. Maddesinde çölyak hastası vatandaşlara glütensiz gıda yardımı yapılmasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi. Denizli ili sınırları içinde yaşayan en fazla iki asgari ücret geliri olan hastalara glütensiz gıda yardımı yapılması karara bağlandı. Gündemin 5. maddesinde doğum yapan annelere verilen yardım miktarı 4 bin liradan 5 bin liraya çıkarılması kararlaştırılırken, gündemin 6. maddesinde ise arı yetiştiriciliğini geliştirmek ve yetiştiricileri desteklemek amacıyla il genelinde arıcılık yapan yetiştiricilere, arıcı ekipman desteği verilmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Misafirhane ücretlerinde indirime gidildi

Eğitim, sağlık, görev ve diğer nedenlerle ilimize gelen vatandaşların, uygun ekonomik şartlar altında geçici konaklama ihtiyaçlarını karşılamak üzere kente kazandırılan Zübeyde Hanım Kız Öğrenci Konuk Evi'nin misafirhane ücret tarifesi; aylık tek kişilik odada 5 bin 200 TL'den 4 bin, iki kişilik odada kişi başına 3 bin 900 TL'den 3 bin TL'ye, dört kişilik odada kişi başına 2 bin 600 TL'den 2 bin TL'ye düşürülmesine karar verildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi'nden Önemli Kararlar! - Son Dakika

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