Denizli Büyükşehir\'den Babadağ\'da ulaşım yatırımı

Denizli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların daha güvenli, modern ve kesintisiz bir ulaşım imkanına kavuşması için kentin dört bir yanında yol yapım, genişletme ve ıslah çalışmalarını sürdürüyor. Babadağ ilçesinden Aydın Karacasu'ya kadar uzanan bağlantı yolu üzerinde bulunan kritik noktalar ile Gündoğdu Mahallesi İstiklal Caddesi mevkii yepyeni bir çehreye büründü.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında; Karacasu bağlantı yolu ve Gündoğdu Mahallesi İstiklal Caddesi güzergahında tamamlanan genişletme ve sanat yapıları çalışmalarıyla trafik akışı modernize edildi.

Yardan Çayı'nda dev sanat yapısı ve yol genişletme

Babadağ ilçe merkezinden başlayarak Demirli, Kıranyer ve İncilipınar mahallelerine ulaşımı sağlayan yol güzergahında ve Yardan Çayı mevkiinde büyük ölçekli bir imalat gerçekleştirildi. Bölgedeki trafik güvenliğini üst seviyeye çıkarmak amacıyla, 86 metre uzunluğunda, 14 metre yüksekliğinde ve 6 metre temel genişliğine sahip bir taş duvar imalatı tamamlandı. Yapılan taş duvar ve menfez imalatları, bölgenin coğrafi yapısına uygun, uzun ömürlü ve dayanıklı malzemelerle inşa edildi. Yardan Çayı üzerinde inşa edilen modern menfez yapısı ile su tahliyesi kontrol altına alınırken, yol aksı çift şeritli hale getirilerek ulaşım kapasitesi artırıldı.

Babadağ'da konforlu ulaşım dönemi

Gündoğdu Mahallesi İstiklal Caddesi güzergahı üzerinde yer alan Dereköy ve Sarı Tepe mevkilerinde gerçekleştirilen genişletme çalışmalarıyla, dar yolların neden olduğu riskler ortadan kaldırıldı. Gündoğdu Mahallesi sınırları içerisinde kalan bu bölgede, özellikle keskin virajlar ve dar geçiş noktaları taş duvar tahkimatlarıyla güçlendirildi. Sarı Tepe mevkiindeki çalışma ile yol, iki aracın aynı anda rahatlıkla geçebileceği bir genişliğe kavuşturuldu. - DENİZLİ