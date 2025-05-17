Denizli'de Akaryakıt İstasyonu Mühürü Mahkeme Kararıyla Kaldırıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Denizli'de Akaryakıt İstasyonu Mühürü Mahkeme Kararıyla Kaldırıldı

Denizli\'de Akaryakıt İstasyonu Mühürü Mahkeme Kararıyla Kaldırıldı

Denizli'de 34 yıllık akaryakıt istasyonu, ruhsat yenileme talebi üzerine mahkeme tarafından haklı bulunarak mühürü kaldırıldı. Firma temsilcileri, kararı davul zurna ile belediyeye teslim etti.

17.05.2025 09:19  Güncelleme: 09:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından devir aldığı 34 yıllık akaryakıt istasyonunun ruhsatı yenilenmeyen ve ardından mühürlenen firmayı haklı bulan mahkeme, iki defa yürütmeyi durdurma kararı verdi. 6 aydır mücadele veren firma, mührün sökülmesiyle sonuçlanan mahkeme kararını, davul zurnayla belediyeye teslim ederek sıra dışı bir eyleme imza attı.

Denizli'nin Acıpayam ilçesine bağlı Kumavşarı Mahallesi'nde 1991 yılında faaliyetlerine başlayan akaryakıt istasyonu, 1 Kasım 2024 tarihinde Antalya merkezli bir firma tarafından devir alındı. Yatırımcı firma, Denizli-Antalya karayolu üzerindeki istasyonun ruhsatını da devir almak için Ocak ayında Denizli Büyükşehir Belediyesine gerekli başvurusunu yaptı. Daha önceki devir işlemlerinde sunulan belgelerle müracaatını yapan firma, belediyenin yönetmelikte belirtilmesi rağmen yeni belgeler isteyerek talebi yerine getirmemesi üzerine konuyu yargıya taşıdı.

Firmanın kanunen yeterli belgelerle İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı düzenlenmesi talebini değerlendiren Denizli 2. İdare Mahkemesi, ruhsat verilmeme yönündeki uygulama hakkında yürütmeyi durdurma kararına hükmetti. Karara İzmir Bölge İdare Mahkemesi 7. İdari Dava Dairesinde itirazda bulunan Denizli Büyükşehir Belediyesi, kararın kesinleşmesinin ardından ruhsatı düzenlemek zorunda kaldı.

Ruhsat yeniden talep edildi, istasyon mühürlendi

Ruhsat işlemlerinin tamamlanmasıyla rahatlayan firma, 21 Nisan 2025 günü büyükşehir zabıtasını yeniden işyerinde görünce şok oldu. Zabıtalar tarafından işletmeye, yine yönetmelikçe istenmesine gerek olmadığı belirtilen belgelerle ruhsatını yenilmesi ve bu işlemler için 15 günlük süresi olduğu tutanakla tebliğ edildi. Bunun üzerine yeniden Denizli 2. İdare Mahkemesine başvuran firma, henüz bir karar açıklanmadan 7 Mayıs 2025 tarihinde istasyonun mühürlenmesi zor durumda kaldı. Firmanın başvurusunu değerlendiren mahkeme, ikinci bir yürütmeyi durdurma kararı vererek, işyerinin faaliyetlerine devam etmesi yönünde hüküm verdi.

Kararı davul zurnayla teslim etti

Denizli ekonomisine katkı sağlamak için yatırım kararı alan ancak geride kalan 6 aylık süreçte yaşadıkları nedeniyle doğru düzgün hizmet veremeyen firma, Denizli 2. İdare Mahkemesinin verdiği ikinci yürütmeyi durdurma kararının ardından sıra dışı bir eyleme imza attı. Firmanın yatırım danışmanı Engin Öz, mahkemenin mührün sökülmesi yönündeki kararını, müzisyenlerle birlikte götürdü. Etraftakilerin meraklı bakışları arasında davul, zurna ve keman eşliğinde Denizli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığına gelen firma temsilcileri, süreçte yaşanılanlara tepki için kararı elden teslim etti. Zabıta ekipleri, davul zurnalı evrak tesliminin ardından istasyona gelerek, mührü söktü.

"Başka hiç bir ilde böyle bir uygulamayla karşılaşmadık"

Bir yatırım danışmanı olarak birçok ilde benzer projelere imza attığı belirten firmanın yatırım danışmanı Engin Öz, Denizli Büyükşehir Belediyesinin taleplerine benzer bir durumu bugüne kadar hiç yaşamadığını söyledi. Denizli'ye katkı yapmak isteyen firmanın 6 aydır yaşadıklarını iş bilmezlik olarak nitelendiren Öz, "Kasım ayında işletmeyi kiraladık. Kasım ayından bu yana iş yeri açma belgelerini tamamlamak için gerekli müracaatları yaptık. Fakat yaptığımız müracaatlardan bir sonuç alamadık. Belediyeye yaptığımız resmi başvurudan ret cevabı aldıktan sonra Denizli 2. İdare Mahkemesine başvurduk. Mahkeme sonucunda verilmeyen belge için sunulan gerekçelerimiz haklı görülerek yürütmeyi durdurma kararı verildi. Denizli Büyükşehir Belediyesi, 27 Mart günü bizim iş yeri açma ruhsatımızı onayladı. Sonrasında belediye personelleri istasyonumuza gelerek, itiraz ettiğimiz evrakları tekrar isteyerek istasyonumuzu mühürlediler ve iş yeri açma ruhsatımızı iptal ettiler. Mühürlemenin usul ve esaslara aykırı olduğu için ikinci bir hukuk savaşı açtık ve o mahkemeyi de kazandık ve kararın durdurulması kararı verildi. Bugün belediyeye giderek tekrar evraklarımızı teslim ettik. İstasyonumuz şuanda mühürlü. Danışmanlığını yaptığımız bu firma Antalya kökenli bir firma ve Denizli'ye yatırım yapıyor. Bu da Denizli'de 10 kişiye varan bir istihdam oluşturacak. Elimizde mahkeme kararının olmasına rağmen sürecin bu kadar uzatılması firmamızı ve çalışanlarımızı zor durumda bırakmakta. Bizler bu hukuki mücadelemize devam edeceğiz. İş Yeri Açma Yönetmeliğinin 8. maddesi ve Uygulama Birliğinin verdiği kararlar bizim lehimizde. Biz bu haklı direnişimize devam edeceğiz, adalete güveniyoruz" diye konuştu. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Belediye, Politika, Ekonomi, Mahkeme, denizli, Yaşam, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika Denizli'de Akaryakıt İstasyonu Mühürü Mahkeme Kararıyla Kaldırıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Oyun oynarken sabitlenmeyen kale direği başına düştü, çift görmeye başladı Oyun oynarken sabitlenmeyen kale direği başına düştü, çift görmeye başladı
Acun Ilıcalı’ya 2 milyar liralık müjde Acun Ilıcalı'ya 2 milyar liralık müjde
16 Mayıs “Ulusal Erişilebilirlik Günü“ ilan edildi 16 Mayıs "Ulusal Erişilebilirlik Günü" ilan edildi
Bomba iddia Zinedine Zidane Fenerbahçe’ye geliyor Bomba iddia! Zinedine Zidane Fenerbahçe'ye geliyor
Hudutsuz Sevda dizisinde başrol veda etti Hudutsuz Sevda dizisinde başrol veda etti
İstanbul’daki zirve sürerken Trump’tan yeni açıklama: Putin ile en kısa sürede görüşeceğim İstanbul'daki zirve sürerken Trump'tan yeni açıklama: Putin ile en kısa sürede görüşeceğim
Kocasının kendisini aldattığı kadını cadde ortasında darbetti Kocasının kendisini aldattığı kadını cadde ortasında darbetti
Kazada hayatını kaybeden arkadaşının başında böyle bekledi Kazada hayatını kaybeden arkadaşının başında böyle bekledi
Bakan Fidan ve ABD’li mevkidaşı arasında samimi sohbet Bakan Fidan ve ABD'li mevkidaşı arasında samimi sohbet
Cenk Tosun Fenerbahçe defterini kapattı Cenk Tosun Fenerbahçe defterini kapattı
Devlet hastanesinin bahçesinde husumetlisini vurdu Devlet hastanesinin bahçesinde husumetlisini vurdu

10:15
Deprem ile yüzleşen İstanbul’da Güngören Belediyesi’nden akıl almaz karar
Deprem ile yüzleşen İstanbul'da Güngören Belediyesi'nden akıl almaz karar
10:02
Memur ve emekliler maaş zammı için gün saymaya başladı
Memur ve emekliler maaş zammı için gün saymaya başladı
08:19
Gölge başkan itirafçı oldu Ekrem İmamoğlu’yla ilgili neler anlattı neler
Gölge başkan itirafçı oldu! Ekrem İmamoğlu'yla ilgili neler anlattı neler
08:04
İstanbul için uyarı üstüne uyarı Kuvvetli yağış ve elektrik fırtınası geliyor
İstanbul için uyarı üstüne uyarı! Kuvvetli yağış ve elektrik fırtınası geliyor
02:04
İsrail, Gazze’de kalıcı işgal için harekete geçti
İsrail, Gazze'de kalıcı işgal için harekete geçti
12:56
Simge Sağın’ın en zor günü Ablası Nilay Sağın son yolculuğuna uğurlanıyor
Simge Sağın'ın en zor günü! Ablası Nilay Sağın son yolculuğuna uğurlanıyor
12:45
Justin Bieber, Diddy mağdurlarından mı Menajeri iddialara yanıt verdi
Justin Bieber, Diddy mağdurlarından mı? Menajeri iddialara yanıt verdi
12:35
İstanbul’daki barış zirvesiyle ilgili Ukrayna’dan ilk açıklama: Koşulsuz ateşkese hazırız
İstanbul'daki barış zirvesiyle ilgili Ukrayna'dan ilk açıklama: Koşulsuz ateşkese hazırız
12:15
Çanakkale’de Boşanma Aşamasındaki Kadın Vurularak Öldürüldü
Çanakkale'de Boşanma Aşamasındaki Kadın Vurularak Öldürüldü
12:12
Nedeni de belli Trendyol 1. Lig’de VAR kalkıyor
Nedeni de belli! Trendyol 1. Lig'de VAR kalkıyor
12:11
Körfez turu Trump’ın cebini doldurdu ABD’nin kazancı çok büyük
Körfez turu Trump'ın cebini doldurdu! ABD'nin kazancı çok büyük
11:56
’’Suudi Arabistan’da kalacak mısınız’’ sorusuna Fatih Terim’den net yanıt
''Suudi Arabistan'da kalacak mısınız?'' sorusuna Fatih Terim'den net yanıt
11:45
Diyarbakır’da Kürt Dil Bayramı’na özel şiirli kaldırımlar
Diyarbakır'da Kürt Dil Bayramı'na özel şiirli kaldırımlar
11:44
Zehra Güneş’in sarayı Her detayı ağızları açık bıraktı
Zehra Güneş'in sarayı! Her detayı ağızları açık bıraktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2025 10:44:06. #7.13#
SON DAKİKA: Denizli'de Akaryakıt İstasyonu Mühürü Mahkeme Kararıyla Kaldırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.