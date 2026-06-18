Glütensiz Gıda Paketi Desteği yeni dönem müracaatları başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Glütensiz Gıda Paketi Desteği yeni dönem müracaatları başladı

Glütensiz Gıda Paketi Desteği yeni dönem müracaatları başladı
18.06.2026 13:47  Güncelleme: 13:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli Büyükşehir Belediyesi, dar gelirli çölyak hastaları için glütensiz gıda paketi desteğini bu yıl ikinci kez başlatıyor. Başvurular 15 Temmuz 2026'ya kadar sürecek.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, çölyak hastalarına glütensiz gıda paketi desteğini bu yıl için ikinci kez hayata geçiriyor. Dar gelirli vatandaşlara yönelik başlatılan projede, yeni dönem için son başvuru tarihi 15 Temmuz 2026 olarak açıklandı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, ömür boyu glütensiz beslenmek zorunda olan dar gelirli çölyak hastaları için bir kez daha destek elini uzattı. Yılda bir kez verilen Glütensiz Gıda Desteği, Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu'nun talimatıyla ikinci kez verilecek. Bu kapsamda, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, yüksek maliyetli glütensiz gıdalara ulaşmakta zorlanan ihtiyaç sahibi vatandaşlar için yeni dönem müracaatları başlattı. Denizli ili sınırları içinde yaşayan, çölyak hastalığına ait sağlık raporu olan ve en fazla iki asgari ücret gelire sahip vatandaşlar, www.denizli.bel.tr adresindeki "Başvurular" sekmesi veya https://apps.denizli.bel.tr/glutensizgidayardimibasvuru/ adresinden glütensiz gıda desteğine başvurabiliyor. Son başvuru tarihi ise 15 Temmuz 2026 olarak belirlendi.

Glütensiz gıda maliyeti yüksek

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, sosyal belediyecilik anlayışıyla bu kentte yaşayan ve zorluk çeken her vatandaşın yanında olmaya devam edeceklerini vurguladı. Glütensiz gıdaya erişimin yüksek maliyetli ve zorlu bir süreç olduğuna dikkati çeken Başkan Çavuşoğlu, "İhtiyaç sahibi çölyak hastası hemşehrilerimizin omuzlarındaki bu yükü daha da hafifletmek için normalde yılda bir kez verilen bu desteği ikinci kez hayata geçirdik. Amacımız, hiçbir vatandaşımızın kendisini yalnız hissetmemesi ve bu ekonomik zorlukta aile bütçelerine bir nebze de olsa katkı sağlamaktır" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

15 Temmuz, Politika, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Glütensiz Gıda Paketi Desteği yeni dönem müracaatları başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nijerya’da silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti Nijerya'da silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti
Kangal köpekleri çobanın hayatını kurtardı Kangal köpekleri çobanın hayatını kurtardı
İl Başkanlarının görevden alınmasının ardından Özgür Özel partilileri nöbete çağırdı İl Başkanlarının görevden alınmasının ardından Özgür Özel partilileri nöbete çağırdı
Bakan Gürlek için yaptırım isteyen “AP Türkiye raporu“ kabul edildi, Dışişleri’nden jet hızında tepki geldi Bakan Gürlek için yaptırım isteyen "AP Türkiye raporu" kabul edildi, Dışişleri'nden jet hızında tepki geldi
Yeşilay’dan sigarayı bırakan İtalya Başbakanı’na tebrik: Aramıza hoş geldin Yeşilay’dan sigarayı bırakan İtalya Başbakanı’na tebrik: Aramıza hoş geldin
Gaziantep’te evinde vurulan kadın hastanede yaşam savaşını kaybetti Gaziantep'te evinde vurulan kadın hastanede yaşam savaşını kaybetti

14:57
İsmail Kartal’dan ayağının tozuyla transfer müjdesi
İsmail Kartal'dan ayağının tozuyla transfer müjdesi
14:28
Kaçırılan İBB yöneticisi Erhan Karaal’ın eşi o anları anlattı
Kaçırılan İBB yöneticisi Erhan Karaal'ın eşi o anları anlattı
14:23
Bomba iddia Aziz Yıldırım’ın isteği Aykut Kocaman’ı delirtmiş
Bomba iddia! Aziz Yıldırım'ın isteği Aykut Kocaman'ı delirtmiş
13:29
Rusya-Ukrayna savaşı şiddetlendi Moskova’daki havalimanlarında uçuşlar durduruldu
Rusya-Ukrayna savaşı şiddetlendi! Moskova'daki havalimanlarında uçuşlar durduruldu
13:23
İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal kaçırıldı
İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal kaçırıldı
13:07
Fenerbahçe’de İsmail Kartal dönemi İşte sözleşme süresi ve yardımcısı
Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi! İşte sözleşme süresi ve yardımcısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2026 15:17:11. #7.13#
SON DAKİKA: Glütensiz Gıda Paketi Desteği yeni dönem müracaatları başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.