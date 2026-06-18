Glütensiz Gıda Paketi Desteği yeni dönem müracaatları başladı

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, çölyak hastalarına glütensiz gıda paketi desteğini bu yıl için ikinci kez hayata geçiriyor. Dar gelirli vatandaşlara yönelik başlatılan projede, yeni dönem için son başvuru tarihi 15 Temmuz 2026 olarak açıklandı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, ömür boyu glütensiz beslenmek zorunda olan dar gelirli çölyak hastaları için bir kez daha destek elini uzattı. Yılda bir kez verilen Glütensiz Gıda Desteği, Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu'nun talimatıyla ikinci kez verilecek. Bu kapsamda, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, yüksek maliyetli glütensiz gıdalara ulaşmakta zorlanan ihtiyaç sahibi vatandaşlar için yeni dönem müracaatları başlattı. Denizli ili sınırları içinde yaşayan, çölyak hastalığına ait sağlık raporu olan ve en fazla iki asgari ücret gelire sahip vatandaşlar, www.denizli.bel.tr adresindeki "Başvurular" sekmesi veya https://apps.denizli.bel.tr/glutensizgidayardimibasvuru/ adresinden glütensiz gıda desteğine başvurabiliyor. Son başvuru tarihi ise 15 Temmuz 2026 olarak belirlendi.

Glütensiz gıda maliyeti yüksek

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, sosyal belediyecilik anlayışıyla bu kentte yaşayan ve zorluk çeken her vatandaşın yanında olmaya devam edeceklerini vurguladı. Glütensiz gıdaya erişimin yüksek maliyetli ve zorlu bir süreç olduğuna dikkati çeken Başkan Çavuşoğlu, "İhtiyaç sahibi çölyak hastası hemşehrilerimizin omuzlarındaki bu yükü daha da hafifletmek için normalde yılda bir kez verilen bu desteği ikinci kez hayata geçirdik. Amacımız, hiçbir vatandaşımızın kendisini yalnız hissetmemesi ve bu ekonomik zorlukta aile bütçelerine bir nebze de olsa katkı sağlamaktır" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ