Denizli\'de Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın katılacağı kongrenin hazırlıkları başladı

Politika

AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 10 Ocak'ta yapılacak AK Parti Denizli İl Teşkilatı 8. Olağan Kongresinin planlamalarına başladıklarını belirtti.

AK Parti Denizli İl Teşkilatı 8. Olağan Kongresi, 10 Ocak 2025 Cuma günü AK Parti Genel Başkanı – Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla Dokuzkavaklar Hasan Güngör Spor salonunda yapılacak. AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör, AK Parti Pamukkale İlçe Başkanı Osman Özpek, Merkezefendi İlçe Başkanı Duygu Canbaz ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte salondaki planlamaları yerinde yaptı.

Yapılacak kongrede aday olmayacağını açıklayan Başkan Güngör, bu kararını "Bize düşen bu bayrak değişimini birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde gerçekleştirmek olacaktır" söyleriyle kamuoyuna duyurmuştu. Kongrenin ardından görevini devredecek olan Güngör, "AK Parti Denizli İl Kongremiz 10 Ocak 2025 Cuma günü AK Parti Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla Dokuzkavaklar Hasan Güngör Spor salonunda yapılacaktır. 8. Olağan İl Kongremizi yapacağımız Hasan Güngör Kapalı Spor Salonunda teşkilatımızla birlikte planlamalarımızı yaptık. Milletin adamı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın şereflendireceği buluşmada, tüm hemşerilerimiz davetlimizdir" dedi. - DENİZLİ