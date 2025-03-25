Denizli'de Ekrem İmamoğlu'na Destek Eylemi Düzenlendi - Son Dakika
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Politika

Denizli'de Ekrem İmamoğlu'na Destek Eylemi Düzenlendi

Denizli\'de Ekrem İmamoğlu\'na Destek Eylemi Düzenlendi

Denizli'de düzenlenen eylemde Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Ekrem İmamoğlu'na sahip çıktıkları için halkı selamlayarak adalet mücadelesinin yalnızca İmamoğlu için değil, adalet isteyen herkes için olduğunu vurguladı.

25.03.2025 10:34  Güncelleme: 10:36
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DENİZLİ (İHA) – Denizli'de Ekrem İmamoğlu'na destek için düzenlenen eylemde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu; "Mücadelemiz sadece Ekrem İmamoğlu'nun değil, adalet isteyen herkesin mücadelesidir" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına tepki göstermek amacıyla CHP Denizli İl Başkanlığı tarafından düzenlenen eylemler dün akşamda devam etti. Denizli Büyükşehir Belediyesi önündeki Delikliçınar Meydanında toplanan binlerce kişi, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün'ün de katıldığı yürüyüşte alınan tutuklama kararına tepki gösterildi.

Eyleme verilen destek için Denizlililere teşekkür eden Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu, "Hak, hukuk ve adalet için bir kez daha omuz omuza yürüyoruz. Halkın Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem Başkanımıza sahip çıkanların sesi Denizli'mizin caddelerinde bugün de yankılandı. Kurtuluş için yine hep beraberiz. Hak, hukuk, adalet için meydanlardayız. Denizli halkı olarak, adaletin, hukukun ve demokrasinin yanında olduğumuzu göstermek için alandayız. On binlerce hemşehrimizle birlikte demokrasiye, hukuka ve kardeşliğe olan inancımızı bir kez daha haykırdık. Mücadelemiz sadece Ekrem İmamoğlu'nun değil, adalet isteyen herkesin mücadelesidir. Hukukun egemen olduğu bir toplum özlemi ve heyecanıyla on binlerce hemşehrimizle beraber haykırdık. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Eşit ve özgür bir Türkiye için; bu daha başlangıç mücadeleye devam edeceğiz. Her şey çok güzel olacak" diye konuştu. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Denizli'de Ekrem İmamoğlu'na Destek Eylemi Düzenlendi - Son Dakika

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