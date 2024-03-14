Denizli\'de Kadın Sorunlarına Çözüm İçin 3 Kadın Aza

Denizli'de kadınların sorunlarını daha rahat ifade edebilmeleri için 3 kadın azası bulunduğunu ifade eden muhtar adayı Ahmet Efe, sadece mahalledeki alt yapı, üst yapı sorunlarıyla değil dar gelirli ailelere yönelik sorunlara da çözüm olmak için çalışacaklarını ifade etti.
Denizli'de bir televizyon programına katılan Topraklık Mahallesi muhtar adayı Ahmet Efe, vaatlerini ve hedeflerini anlattı. 3 kadın azası bulunduğunu ifade eden muhtar adayı Efe, kadınların sorunlarını daha rahat rahat dile getirebilmesi için kadın aza tercih ettiğini söyledi. Gelir durumu kötü olan vatandaşlara yardımların ulaşabilmesi için yoğun uğraş vereceğini ifade eden muhtar adayı Efe, 'Bir elin verdiğini diğer el bilmeyecek' düsturuyla hareket edeceklerinin altını çizdi. İnsanları rencide etmeden yardımların ulaşabilmesi için çözümler üreteceklerini vurguladı. Topraklık mahallesindeki sorunların farkında olduklarını ve bu sorunların çözümü için hazır olduklarını ifade eden muhtar adayı Efe, kapalı katlı otopark ve pazaryeri projesinin mahalleye kazandırılması için çalışmalara başladıklarını ifade etti.
Mahallede sokaklara pazar kurulduğunu ifade eden Efe, "Özellikle yazın çürük meyveler, sebzeler sokaklara atılıyor. Evlerinde hastası olan kişiler var, çocuklar var. Pazarcı tezgahını toplayıp gittikten sonra belediyedeki arkadaşlarımız ellerinden geldiği kadarıyla temizlik yapıyorlar ama o koku gitmiyor. ya da çalışan sayısının yoğun olduğu bir mahalleyiz. Akşamüstü işten geldikten sonra havalar yağışlı olduğunda esnaf tezgahını toplayıp gidiyor. Mecburen vatandaş ihtiyaçlarını gidermek için markete gidiyor. Market fiyatları da aile bütçesini etkiliyor. Ayrıca esnafımızın da çok olduğu bir mahalleyiz. Otopark sorunumuz var. Yapılacak olan pazaryerinin Salı günleri hariç diğer günlerde de esnafımız otopark olarak kullanmasını düşündük. Ekonomik durumu elverişli olmayıp sokak düğünü yapan insanlarımız var. Herkes düğün salonlarında düğün yapamıyor. Günü alınmış ama o gün yağış var, Pazar yerinde düğünü yapmasını sağlayacağız. Bunları mahallemize ne kadar kısa sürede kazandırırsak bizim için o kadar iyi. Belediye başkan adaylarıyla görüşüyoruz. Hepsi bu taleplerimize olumlu bakıyor. Kadınlarımızın birçoğu çocuklarına bakacak kimsesi olmadığı için çalışamıyor. Bu konuda belediyemizin imkanları var. Bunu mahallemize kazandıracağız. Bunun için talep etmemiz gerekiyor. Biz diyoruz ki kadınlarımız çocuklarını kreşlere bırakabilsin ve aile ekonomisine katkıda bulunsun" dedi. - DENİZLİ
Son Dakika › Politika › Denizli'de Kadın Sorunlarına Çözüm İçin 3 Kadın Aza - Son Dakika
Vali Musa Işın, Parmakören Mahallesinde vatandaşların taleplerini dinleyerek çözüm için talimatlar verdi. Ayrıca, Kütahya Belediyesi tarafından restore edilen Parmakören Eski Camisi'nde incelemelerde bulundu.
AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu, AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ile birlikte katıldığı iftar yemeğinde yaptığı konuşmada, yerel seçim anketlerinde önde olduklarını yineleyerek, 'Seçimleri kazanıyoruz' dedi.
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Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Celile Eren, Eskişehir'e ziyaret gerçekleştirerek çeşitli programlara katıldı. Eren, toplantılar, ziyaretler ve sergi açılışlarıyla Eskişehir'deki eğitim faaliyetlerini inceledi.
Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, engelli bireyler ve yaşlı vatandaşlara yönelik düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, İstanbul'u iş bilmezlerden geri alıp hizmete yeniden devam edeceklerini söyledi.
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