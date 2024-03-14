Denizli\'de Kadın Sorunlarına Çözüm İçin 3 Kadın Aza

Politika

Denizli'de kadınların sorunlarını daha rahat ifade edebilmeleri için 3 kadın azası bulunduğunu ifade eden muhtar adayı Ahmet Efe, sadece mahalledeki alt yapı, üst yapı sorunlarıyla değil dar gelirli ailelere yönelik sorunlara da çözüm olmak için çalışacaklarını ifade etti.

Denizli'de bir televizyon programına katılan Topraklık Mahallesi muhtar adayı Ahmet Efe, vaatlerini ve hedeflerini anlattı. 3 kadın azası bulunduğunu ifade eden muhtar adayı Efe, kadınların sorunlarını daha rahat rahat dile getirebilmesi için kadın aza tercih ettiğini söyledi. Gelir durumu kötü olan vatandaşlara yardımların ulaşabilmesi için yoğun uğraş vereceğini ifade eden muhtar adayı Efe, 'Bir elin verdiğini diğer el bilmeyecek' düsturuyla hareket edeceklerinin altını çizdi. İnsanları rencide etmeden yardımların ulaşabilmesi için çözümler üreteceklerini vurguladı. Topraklık mahallesindeki sorunların farkında olduklarını ve bu sorunların çözümü için hazır olduklarını ifade eden muhtar adayı Efe, kapalı katlı otopark ve pazaryeri projesinin mahalleye kazandırılması için çalışmalara başladıklarını ifade etti.

Mahallede sokaklara pazar kurulduğunu ifade eden Efe, "Özellikle yazın çürük meyveler, sebzeler sokaklara atılıyor. Evlerinde hastası olan kişiler var, çocuklar var. Pazarcı tezgahını toplayıp gittikten sonra belediyedeki arkadaşlarımız ellerinden geldiği kadarıyla temizlik yapıyorlar ama o koku gitmiyor. ya da çalışan sayısının yoğun olduğu bir mahalleyiz. Akşamüstü işten geldikten sonra havalar yağışlı olduğunda esnaf tezgahını toplayıp gidiyor. Mecburen vatandaş ihtiyaçlarını gidermek için markete gidiyor. Market fiyatları da aile bütçesini etkiliyor. Ayrıca esnafımızın da çok olduğu bir mahalleyiz. Otopark sorunumuz var. Yapılacak olan pazaryerinin Salı günleri hariç diğer günlerde de esnafımız otopark olarak kullanmasını düşündük. Ekonomik durumu elverişli olmayıp sokak düğünü yapan insanlarımız var. Herkes düğün salonlarında düğün yapamıyor. Günü alınmış ama o gün yağış var, Pazar yerinde düğünü yapmasını sağlayacağız. Bunları mahallemize ne kadar kısa sürede kazandırırsak bizim için o kadar iyi. Belediye başkan adaylarıyla görüşüyoruz. Hepsi bu taleplerimize olumlu bakıyor. Kadınlarımızın birçoğu çocuklarına bakacak kimsesi olmadığı için çalışamıyor. Bu konuda belediyemizin imkanları var. Bunu mahallemize kazandıracağız. Bunun için talep etmemiz gerekiyor. Biz diyoruz ki kadınlarımız çocuklarını kreşlere bırakabilsin ve aile ekonomisine katkıda bulunsun" dedi. - DENİZLİ