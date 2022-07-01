Denizli'de mobil sosyal yardım aracında ücretsiz psikolojik destek hizmeti - Son Dakika
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Denizli'de mobil sosyal yardım aracında ücretsiz psikolojik destek hizmeti

01.07.2022 12:17
Denizli'de mobil sosyal yardım aracında ücretsiz psikolojik destek hizmeti

Merkezefendi Belediyesi Aile Rehberlik Merkezi bünyesinde ücretsiz olarak verilen psikolojik destek hizmeti, Mobil Sosyal Yardım Aracında da verilmeye başlandı.

Merkezefendi Belediyesi Aile Rehberlik Merkezi bünyesinde ücretsiz olarak verilen psikolojik destek hizmeti, Mobil Sosyal Yardım Aracında da verilmeye başlandı. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Hemşehrilerimize aileleri gibi davranıyor, onların zorlu süreçlerinde yanlarında oluyoruz" dedi.

Merkezefendi Belediyesi bünyesinde kurulan Aile Rehberlik Merkezi, ilçe sınırları içerisinde ikamet eden vatandaşlara ücretsiz hukuksal, psikolojik danışmanlık ve beslenme danışmanlığı desteği sağlamaya devam ediyor. Bu çerçevede ilçeye kazandırılan Kadın Çocuk Yaşam Merkezleri'nde verilen psikolojik destek hizmeti, Merkezefendililerin tesislerdeki kurslara yoğun ilgi göstermesinden dolayı 'Mobil Sosyal Yardım Aracı'nda da verilecek. Ayrıca bu hizmet, Denizli ve Türkiye'de psikolojik desteğin arabada sağlandığı ilk uygulama olma özelliği taşıyor. Psikologlar bireysel terapi, aile içi ilişki ve iletişim sorunları, okula hazırlık süreci ve uyum sorunları, arkadaş ilişkileri ile ilgili sorunlar, dikkat eksikliği, depresyon, mutsuzluk, kaygı ve korkular, travma, fiziksel ve duygusal istismar, bilgisayar, telefon, internet bağımlılığı gibi konularda destek sağlayacaklar. Hizmetten yararlanmak isteyen Merkezefendililerin belediyenin internet adresinden veya telefondan kayıt oluşturarak randevu almaları gerekiyor.

"Hemşehrilerimizin sorunlarına çözüm buluyoruz"

Sosyal belediyecilik anlayışı ile birçok faaliyet gerçekleştirdiklerini belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Hayatın akışında ortaya çıkabilecek problemlerle baş etmekte zorluk yaşayan hemşehrilerimize destek olmaya devam ediyoruz. Psikolojik destek hizmetimiz sayesinde hemşehrilerimizin sorunlarına çözüm buluyoruz. Psikolojik sorunların öncelenmediği ve bu konuda yardım almakla ilgili önyargıların olduğu bir toplumuz. Böyle bir toplumda, bu hizmetimiz, onlara bakış açısının olumluya doğru yönelmesini sağlıyor. Hemşehrilerimize dost bir şekilde, aileleri gibi davranıyor, onların bu zorlu süreçlerinde yanlarında oluyoruz. Hizmetimizden yararlanan hemşehrilerimizden de olumlu geri dönüşler alıyoruz. Merkezefendi ve Merkezefendililer için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - DENİZLİ

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Merkezefendi, Şeniz Doğan, Denizli, Çocuk, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Denizli'de mobil sosyal yardım aracında ücretsiz psikolojik destek hizmeti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Denizli'de mobil sosyal yardım aracında ücretsiz psikolojik destek hizmeti - Son Dakika
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