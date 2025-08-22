Denizli'de Muhtar, Belediye Başkanının Talimatıyla Kovuldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Denizli'de Muhtar, Belediye Başkanının Talimatıyla Kovuldu

Denizli\'de Muhtar, Belediye Başkanının Talimatıyla Kovuldu
22.08.2025 12:50  Güncelleme: 12:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Acıpayam Belediye Başkanı'nın talimatıyla yakasından tutulup dışarı atılan Yeniköy Mahalle Muhtarı Elmas Abut, kötü muamele gördüğünü ifade etti. Abut, mahalle halkı adına hizmet istemek için gittiği belediyede yaşanan durumu eleştirdi.

DENİZLİ (İHA) – Denizli'de hizmet almak için gittiği Acıpayam Belediyesinden, Başkanın talimatıyla yakasından tutularak kovulan kadın muhtar, "Halkın belediyesinde kötü muamele gördüm" dedi.

Acıpayam ilçesine bağlı Yeniköy Mahalle Muhtarı Elmas Abut, mahalle halkının kendisine ilettiği taleplerin karşılanması için Acıpayam Belediyesine gitti. CHP'li Belediye Başkanı Levent Yıldırım'ın özel kalem müdürüyle görüşen kadın muhtar ile müdür arasında tartışma yaşandı.

Yakasından tutulup dışarı atıldı

Müdürün "Beni istediğin yere şikayet edebilirsiniz, seni muhatap almıyorum" şeklinde bağırışlarını duyan Başkan Levent Yıldırım, odasından çıkıp, zabıtalara "Çıkarın bu kadını buradan" şeklinde talimat verdi. Bu söz üzerine, "Ben mahallem adına hizmet istemek için geldim. Siz beni, bu belediyeden kovamazsınız. Burası halkın belediyesi değil mi?" diyerek derdini anlatmaya çalışan kadın muhtar, Başkan Yıldırım'dan aldığı "Git seninle uğraşamam" yanıyla şok oldu. Yaşananların ardından belediyede şoför olarak çalışan görevli, Elmas Abut'u yakasından yutarak belediyeden dışarıya çıkardı.

"Halkın belediyesinden kovuldum"

Kendisinin de CHP'li olduğunu ve partilisi başkan tarafından bir kadına yapılan muameleyi hak ettiğini belirten Yeniköy Mahalle Muhtarı Elmas Abut, "Makam odası önünde müdür ile konuşurken, aramızda bir tartışma yaşandı. Odasından çıkan Belediye Başkanı Levent Yıldırım, haklı veya haksız olmama aldırmada ve beni dinlemeden zabıtalara seslenerek 'Çıkarın bu kadını buradan. Git seninle uğraşamam' dedi. Bunun üzerine belediye personellerinin kötü muamelesine maruz kaldım. Ben mahallem adına hizmet istemek için belediyeye gitti. Hiç kimse, bir muhtarı belediyeden kovamaz. Belediyeler halkındır ve halka hizmet etmek için varlardır" diye konuştu. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Acıpayam, Yeniköy, denizli, Son Dakika

Son Dakika Politika Denizli'de Muhtar, Belediye Başkanının Talimatıyla Kovuldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yolcu uçağının kanadındaki flap havada kısmen koptu Yolcu uçağının kanadındaki flap havada kısmen koptu
12 yaşındaki Zeynep’e ne oldu Acılı baba konuştu 12 yaşındaki Zeynep'e ne oldu? Acılı baba konuştu
Kaldırımda yürüyen tanımadıkları adama yumrukla saldırdılar Kaldırımda yürüyen tanımadıkları adama yumrukla saldırdılar
Savaş kıyafetini giydi, Malazgirt Kalesi’ni yeniden fethetti Savaş kıyafetini giydi, Malazgirt Kalesi'ni yeniden fethetti
Norveç’ten İsrail maçı öncesi alkışları toplayan anlamlı hareket Norveç'ten İsrail maçı öncesi alkışları toplayan anlamlı hareket
Bir Samsunspor taraftarı, Yunanistan’ın ortasında Atatürk logolu bayrağı dalgalandırdı Bir Samsunspor taraftarı, Yunanistan'ın ortasında Atatürk logolu bayrağı dalgalandırdı
Polis memuru, kick boks müsabakasında Pakistanlı rakibini ikinci rauntta nakavt ederek şampiyon oldu Polis memuru, kick boks müsabakasında Pakistanlı rakibini ikinci rauntta nakavt ederek şampiyon oldu
Palyaço kıyafeti giyip bıçakla çocukları kovaladı Palyaço kıyafeti giyip bıçakla çocukları kovaladı
16 yaşındaki kız çocuğu, akranını tekme ve yumruklarla dövüp yerlerde sürükledi 16 yaşındaki kız çocuğu, akranını tekme ve yumruklarla dövüp yerlerde sürükledi
Tartıştığı kocasını bıçakla yaraladı o anlar kamerada Tartıştığı kocasını bıçakla yaraladı; o anlar kamerada
İki ay önce ilik nakli olan 3 yaşındaki Selim hayatını kaybetti İki ay önce ilik nakli olan 3 yaşındaki Selim hayatını kaybetti

12:19
Birleşmiş Milletler, Gazze’de kıtlık ilan etti
Birleşmiş Milletler, Gazze'de kıtlık ilan etti
13:23
Suriye yeni banknotlar basıyor Esad’la birlikte 2 sıfır da gidecek
Suriye yeni banknotlar basıyor! Esad'la birlikte 2 sıfır da gidecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2025 14:03:57. #7.12#
SON DAKİKA: Denizli'de Muhtar, Belediye Başkanının Talimatıyla Kovuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.