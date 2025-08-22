Denizli\'de Muhtar, Belediye Başkanının Talimatıyla Kovuldu

DENİZLİ (İHA) – Denizli'de hizmet almak için gittiği Acıpayam Belediyesinden, Başkanın talimatıyla yakasından tutularak kovulan kadın muhtar, "Halkın belediyesinde kötü muamele gördüm" dedi.

Acıpayam ilçesine bağlı Yeniköy Mahalle Muhtarı Elmas Abut, mahalle halkının kendisine ilettiği taleplerin karşılanması için Acıpayam Belediyesine gitti. CHP'li Belediye Başkanı Levent Yıldırım'ın özel kalem müdürüyle görüşen kadın muhtar ile müdür arasında tartışma yaşandı.

Yakasından tutulup dışarı atıldı

Müdürün "Beni istediğin yere şikayet edebilirsiniz, seni muhatap almıyorum" şeklinde bağırışlarını duyan Başkan Levent Yıldırım, odasından çıkıp, zabıtalara "Çıkarın bu kadını buradan" şeklinde talimat verdi. Bu söz üzerine, "Ben mahallem adına hizmet istemek için geldim. Siz beni, bu belediyeden kovamazsınız. Burası halkın belediyesi değil mi?" diyerek derdini anlatmaya çalışan kadın muhtar, Başkan Yıldırım'dan aldığı "Git seninle uğraşamam" yanıyla şok oldu. Yaşananların ardından belediyede şoför olarak çalışan görevli, Elmas Abut'u yakasından yutarak belediyeden dışarıya çıkardı.

"Halkın belediyesinden kovuldum"

Kendisinin de CHP'li olduğunu ve partilisi başkan tarafından bir kadına yapılan muameleyi hak ettiğini belirten Yeniköy Mahalle Muhtarı Elmas Abut, "Makam odası önünde müdür ile konuşurken, aramızda bir tartışma yaşandı. Odasından çıkan Belediye Başkanı Levent Yıldırım, haklı veya haksız olmama aldırmada ve beni dinlemeden zabıtalara seslenerek 'Çıkarın bu kadını buradan. Git seninle uğraşamam' dedi. Bunun üzerine belediye personellerinin kötü muamelesine maruz kaldım. Ben mahallem adına hizmet istemek için belediyeye gitti. Hiç kimse, bir muhtarı belediyeden kovamaz. Belediyeler halkındır ve halka hizmet etmek için varlardır" diye konuştu. - DENİZLİ