Denizli\'de Otopark Sorununa Yeni Çözüm: İlk 60 Dakika Ücretsiz

Politika

Denizli Büyükşehir Belediyesi, kent merkezindeki otopark sorununa çözüm üretmek ve kaldırımlar ile caddelerdeki düzensiz parkları önlemek amacıyla yeni bir uygulamayı hayata geçiriyor.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, cadde üzerindeki düzensiz parkların önüne geçmek için yeni park düzenini yaşama alıyor. Bu kapsamda 24 Şubat 2025 tarihinden itibaren Hasan Gönüllü, Otogar, Şibir, 15 Mayıs ve Çamlık otoparklarında ilk 60 dakika ücretsiz olacak. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, yeni düzenleme ile şehir içi trafik akışının rahatlamasını, vatandaşların işlerini hızla halledebilmesini ve esnafın mağduriyet yaşamamasını hedeflediklerini belirtti.

Kent merkezinde otopark sorununu azaltmayı amaçlayan bu uygulama, sürücülere büyük kolaylık sağlayacak. İlk 60 dakikalık ücretsiz otopark hizmeti sayesinde, vatandaşlar araçlarını kısa süreli işlerinde rahatlıkla park edebilecek. - DENİZLİ