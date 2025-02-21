Denizli Büyükşehir Belediyesi Ramazan ayı öncesinde Buldan merkez ve mahallerindeki camilerde temizlik çalışması başlattı.
Denizli Büyükşehir Belediyesi Ramazan ayı öncesinde Buldan merkez ve mahallelerindeki camilerde temizlik çalışması başlattı. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'nun talimatıyla başlatılan temizlik çalışmalarının kısa zamanda tamamlanarak Ramazan ayına hazır hale getirileceği belirtildi. - DENİZLİ
Son Dakika › Politika › Denizli'de Ramazan Öncesi Camilerde Temizlik Çalışması - Son Dakika
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