Denizli'de Ulaşım A.Ş.'deki Atama Siyasi Tartışmalara Neden Oldu - Son Dakika
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Politika

Denizli'de Ulaşım A.Ş.'deki Atama Siyasi Tartışmalara Neden Oldu

Denizli\'de Ulaşım A.Ş.\'deki Atama Siyasi Tartışmalara Neden Oldu

Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş'de gerçekleşen görev değişikliği, CHP ve İYİ Parti arasında sert tartışmalara yol açtı. CHP, atamanın liyakat sorununu gündeme getirdiğini belirtirken, İYİ Parti ise durumu 'kirli pazarlık' olarak nitelendirdi.

17.05.2025 15:19  Güncelleme: 15:21
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DENİZLİ (İHA) – Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş Genel Müdürlüğünde yaşanan görev değişikliği siyasi tartışmaları da beraberinde getirdi. CHP tarafından "liyakat ve donamım" tartışmalarına neden olan atama, İYİ Parti cephesinde ise "kirli pazarlık" olarak nitelendirildi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu tarafından 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonrası göreve getirilen ve uzun yıllar İl Emniyet Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü yapmış emekli Emniyet Müdürü Mithat Tüzüner, sessiz sedasız görevinden alınırken, yerine ise geçmişte İYİ Parti'de siyaset yapmış Mehmet Ertuğrul Gökçe getirilmişti.

Yaşanan bu ani görev değişimi hem CHP hem de İYİ Parti tarafından tepkiyle karşılandı. CHP tarafından "liyakat yok sayıldı" eleştirilerine neden olan atama, sosyal medyada "Partinin içindeki liyakatli ve alanında yetkin isimler göz ardı edilip, kamuoyunun tanımadığı bir ismin kritik bir pozisyona getirilmesi asla kabul edilemez. Bu kişinin bu görevdeki yetkinliği nedir? Bu kadar stratejik ve karmaşık bir kurumun başına getirilecek isim gerçekten de bu muydu? Liyakat ve teknik donanım bir kenara mı bırakıldı? Çok mu arandı bu isim?" yorumlarına neden oldu.

"Kirli pazarlık"

İYİ Parti'nin siyasi tartışma ortamına çekilmek istendiğini savunan Denizli İl Başkanı Süleyman Semerci, Mehmet Ertuğrul Gökçe'nin atamasına ilişkin yapılan haber ve yorumlara; "Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş.'ye ataması yapılan şahsın partimizle bir bağı bulunmamaktadır. Dolayısıyla bu atamanın partimizle uzaktan yakından hiçbir alakası yoktur. Adı geçen şahıs, 12 Şubat 2024 tarihinde partimizden kendi isteğiyle/e-devlet üzerinden istifa etmiş, 31 Mart seçimlerinde de yakın çevresiyle birlikte CHP adına çalışmış, 'Kent Uzlaşısı' içinde yer almıştır. Dolayısıyla yapılan bu atama bizim için sürpriz olmamış, o dönem yapılan şahsi menfaat içeren kirli pazarlıkların sonucunda gerçekleşmiştir. Yine bu atamadan anlaşılmıştır ki o günlerde verilen sözlere ve yapılan anlaşmalara bağlı olarak bu tür liyakat içermeyen atamaların devamı gelecektir. İYİ Parti'nin Büyük Türk Milleti dışında hiçbir parti, kişi veya kurumlarla İttifakı yoktur. İttifakımız sadece Büyük Türk Milleti'yledir. Tüm İYİ Partililerin ve halkımızın; İYİ Parti'nin yetkili organları dışında yapılan haber ve yorumlara itibar etmemelerini rica ederim. Yapılan atamanın değerlendirmesini Denizli halkının vicdanına bırakıyor, saygılar sunuyorum" şeklinde cevap verdi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Denizli'de Ulaşım A.Ş.'deki Atama Siyasi Tartışmalara Neden Oldu - Son Dakika

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